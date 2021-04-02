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屍塊難辨！太魯閣出軌意外50死　確認無人受困停止救援

記者劉雅文/台北報導

2021-04-02 21:29:41｜2021-04-02 21:29:47

基隆警消搜救太魯閣
▲基隆市政府消防局集結消防救災車輛6輛、特搜隊人員16名，由副大隊長蘇元鏞帶隊前往支援搶救。（圖／基隆市政府消防局提供）
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，今（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成50人死亡和多人輕重傷。

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根據台鐵最新統計，死亡總計50人，其中48人現場死亡、2人送醫後宣告死亡，因第6節車廂下有半具大體搶救中，且另有部分屍塊2袋，在晚間20:39與花蓮消防查證，確認現場檢察官修正死亡證明數量，先前因不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，經確認後確定目前現場死亡人數修正為48人。

根據現場最新狀況，在晚間的20:25，經二次搜索後確定無人員受困，支援的各縣市人力任務結束歸建，留下花蓮消防署及花蓮特搜，協助運安會處理現場。20:31軍方任務結束歸建，留下照明器具。

這次事故死亡共50人(司機員1人、助理司機1人、乘客48人)，其中包含1名法國乘客，還有送醫急救後死亡2人，包含一位年僅6歲的孩童。另外，受傷共162人均已送醫，檢傷後1級6人、2級27人、3級109人、4級19人、5級1人。目前就醫動向：一般病房26人、加護病房4人、急診留觀9人、轉院2人、死亡2人、出院77人，分別送4縣市10家醫院收治。

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