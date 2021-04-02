陳時中開南演講 全場起立為台鐵事故意外默哀
記者李春台/桃園報導
2021-04-02 21:50:55
衛福部長陳時中今（2）日晚間受邀至桃園開南大學，以「台灣防疫成功經驗」為題開講，活動開始前，主持人提及今日台鐵太魯閣號出軌意外，請全場起立默哀1分鐘，陳時中與另一位演講貴賓、前立委鄭寶清及開南大學校長林玥秀也起立默哀。
開南大學國際企業學系名人講座今日請到陳時中及開南大學商學院榮譽講座教授鄭寶清，分享COVID-19台灣防疫成功經驗。會前媒體問陳在國家防疫策略上會給自己打幾分?他笑說「不給自己打分數」，認為防疫成功最重要的就是「全民防疫」，台灣是非常寶貴的經驗，不管是在垂直整合還是水平整合都上下一條心，大家一起把這件事情做好。
校長林玥秀表示，台灣寶島是個福地，也需要有高人來照映，桃園這次爆發院內感染風暴，最後能安全守住，尤其疫情期間很多外籍學生都擔心回台灣就讀問題，幸好中央和地方一起守住這場抗疫戰，讓學生都能平安回到校園。
桃園市副市長高安邦表示，這一年多以來COVID-19肆虐全球，中央、地方攜手協力下，共同保護國人的安全，特別是部桃危機發生後，中央地方通力合作守住第一線；高說，今天的講座非常難得，陳時中累積很多防疫經驗，可作為全世界防疫的參考。