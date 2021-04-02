太魯閣出軌釀50死 林佳龍：搜救告一段落將配合蒐證調查
記者呂炯昌／花蓮報導
2021-04-02 22:48:14｜2021-04-02 23:22:11
台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌發生出軌事故，造成50人罹難。交通部長林佳龍表示，在兩波搜救完成後，將配合運安會進行調查，儘速完成鐵道搶修工作。
林佳龍在晚間抵達事故現場了解情況，林佳龍受訪表示，經過第二次搜救確定告一段落，接著由檢察官完成蒐證工作，就會交給台鐵進場來進行工程的搶修，今天搜救告一段落，明天台鐵就會在傍晚會進駐進行搶修，以便能拖出裡面已經毀損的車廂，之後會再進行配合檢察官，後半段還卡在裡面的幾節車廂最後的再次確認，受困乘客的再次處理，接著就是進行工線的修復工作，機具都已進駐、人員都已待命，希望今天蒐證一段落後，可以進場完成鐵道搶修的工作。
媒體詢問預計搶修7天，東部交通該怎麼辦？林佳龍表示，東線無法行駛，還有西線的調度，另外就是公路系統，他也請國人諒解，減少往返東部的車流，或是由北部或南部分流的措施，都會進行交通輸運的方案。
林佳龍指出，剛剛已經進行二次搜救，徹底尋過一次，特別感謝每一個參與搜救工作的各縣市消防、搜救同仁，包括基隆、台北、新北、宜蘭及台東，還有在地花蓮，感謝他們第一時間發揮手足之情、同胞之愛，到現場很快速協助搜救工作，還有中央的內政部空勤總隊、特搜隊等，他都特別感謝。
針對事故疑似工程車未拉手煞車從邊坡滑落軌道釀禍，林佳龍表示，除了台鐵的運安處第一時間進場調查，也會配合檢察官釐清整個事故，也針對後續涉及的責任，交通部會配合運安會跟檢察官完成調查報告。林佳龍說，發生這事情感到的非常傷痛，交通部有責任，除了第一時間搶修外，該負的責任絕對來負，他會負完全的責任，這是身為政務官，他在第一時間已表達，但現在要完成整個搜救、完成搶修。
林佳龍表示，現在還是檢察官包括蒐證的工作，現在前進指揮所就是配合檢察官的分工，中央災害應變中心每一小時會發布消息，運安會待會就會進入進行最後一階段的蒐證工作，包括檢視行車記錄器，交通部的機具跟人員都已待命，今天晚上就能進場搶修鐵道。