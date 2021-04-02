關心清明連假首日交通路況 侯友宜：開心出遊
記者陳志仁/綜合報導
2021-04-02 23:49:26
清明連續假期首日，新北市長侯友宜今（2）日前往三峽隆恩消防分隊頂樓的制高點，視察連假首日國道3號三鶯交流道及周邊聯絡道路車流，並連線新北交控中心聽取即時路況；侯友宜要求相關單位務必全力做好交通疏導及管制措施，讓民眾能順利掃墓祭祖，開心出遊。
侯友宜表示，清明連假氣候晴朗，掃墓及出遊民眾多，今日上午已有部分路段呈現壅塞狀況，要求相關單位全力做好交通疏導，加強車輛管制措施；此外，也提醒民眾多利用新北交通即時資訊網提供的即時路況，避免前往壅塞地區及路段，在清明連假掃墓祭祖、慎終追遠，開心出遊。
交通局指出，國道全線雙向於4月2日至4月4日0-5時，及4月5日0-10時暫停收費；國道5號於4月2日及4月3日6-12時，南港系統交流道南向入口實施高乘載管制；另4月2日及4月3日0-12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走106乙及臺9線。
此外，清明連假實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供55條國道客運享平日優惠票價或原票價85折優惠，及3條「臺灣好行」路線使用電子票證半價優惠；搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，享有一段票或基本里程免費優惠，鼓勵民眾多加利用。