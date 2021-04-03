美國會山莊外驚傳汽車衝撞攻擊！1警1嫌身亡
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-03 06:43:25
美國首都華盛頓特區，當地時間2日下午驚傳有男子企圖開車闖入國會山莊，還衝撞現場員警，國會山莊一度封鎖；雖然後續成功被制伏，但該名嫌犯與其中1名警員也因傷重不治。雖然當局初步已排除恐攻可能，而且由於國會正值休會期間，並無太多議員或政要在場，但此事也再度凸顯華府的治安問題。
綜合《CNN》等外媒報導，事件發生於當地時間2日下午1點左右，國會山莊的警方指，所有國會的建築物因為「外在安全事故」，已經全部封鎖，所有員工不能進出。警方發言人聲稱，有名男子嘗試開車衝破路障，還下車拿刀襲擊2名警員，最後遭警開槍制服，惟事件造成嫌犯和1名員警埃文斯(William Evans)死亡。
美國總統拜登(Joe Biden)第一時間表達哀悼，指出在此治安面臨嚴峻考驗的時刻，國會山莊、所有國會山莊員工和保安人員都非常辛苦，已下令白宮降半旗致哀。
由於國會山莊今年1月6日曾發生暴動，大批前任總統川普(Donald Trump)的支持者硬闖國會，企圖阻止特別聯席會議認證選舉人團投票結果，造成4人死亡，包括1名被警員射殺的女示威者。事件發生後國會山莊也部署比以往還多的人力戒備，將近3個月後的現在，附近的圍欄和鐵絲網都還未完全撤除，大量國民兵(National Guard)也仍持續留守華府。