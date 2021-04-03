中捷運旁合法夜市　北屯「捷運夜市」開幕

搭捷運迺夜市！緊鄰台中捷運綠線舊社站、位於北屯區敦富路與敦富一街口的「捷運夜市」，日前正式通過核准，成為台中第11座取得營業許可的合法夜市，也是首座位於捷運站旁核准的路外攤販集中區，交通十分便利，夜市自4月3日正式營業，營業時間為每週三、五、六、日下午4時至凌晨1時，歡迎民眾搭捷運遊玩沿途景點，傍晚再來逛夜市、享用在地小吃。

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台中市政府經發局表示，該地點去年8月7日以總站夜市名義申請營業許可，業者在未經許可下，於10月9日至11日違規營運，造成周邊交通堵塞、垃圾隨處丟棄、油煙、噪音及光害等問題，由於業者最後修正的設置計畫書仍無法解決這些問題，市府於12月30日駁回設置申請，並積極輔導業者修改設置計畫書內容。

經發局說，業者於今年2月以「捷運夜市」重新提出營業申請，除擴大攤販間的距離、改善車輛進出口方向之外，針對交通停車部分，業者額外承租緊鄰夜市250公尺敦富一街旁土地，增設126格汽車停車位，營運初期共規劃745格機車位、142格汽車位，預計營運3個月後進入穩定期，再調整為201格機車位、208格汽車位。另規劃13名義交於重要路口協助指揮交通、5名協勤人員拿手舉牌協助引導車輛進入停車場，停車場內也有2名管理員維持秩序。

在噪音及光害上，業者承諾禁止攤販用麥克風及擴音器招攬營業，或使用擴音器宣傳車，並依行政院環境保護署的噪音管制標準嚴加落實管理；也會禁止攤販使用投影光源等有光害設施，並要求晚間10時過後調整營業光照亮度，降低對周邊住戶的影響。

經發局指出，「捷運夜市」3月26日正式通過核准，許可期間自今年3月26日至明年3月25日止共1年，營業面積約3808.94平方公尺，並設有免費停車場約5299.77平方公尺，業者預計募集144家攤販，種類有小吃、飾品及遊戲等，滿足各年齡層的需求；周邊也有豐富遊憩景點，如大坑風景區、新都生態公園、南興公園、三甲公園、棒球故事館文創園區及一德洋樓（原林懋陽故居）等，夜市4月3日正式營業後，民眾可白天遊玩、晚上嘗美食。

經發局強調，台中捷運於3月25日起免費試營運30天，民眾可搭乘捷運或搭台鐵至「松竹站」下車，再轉搭捷運至「舊社站」下車步行3分鐘即到達，或搭公車72、77、800、922路至「松竹舊社巷口」，下車後步行5分鐘即抵達。

經發局強調，夜市取得營業許可後，相關設施仍需視營業狀況持續改善，市府將督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安等工作，持續提升夜市整體營運品質；也請民眾逛夜市時，勿隨意亂丟垃圾、菸蒂或吐痰等破壞環境的行為，並做好垃圾分類，維護周邊居民的生活品質。