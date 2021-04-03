太魯閣出軌6歲女童亡 院方：姊姊顱骨骨折仍在加護病房
記者劉雅文／綜合報導
2021-04-03 09:22:58｜2021-04-03 09:33:43
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，昨（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成50人死亡和多人輕重傷。根據台鐵統計，這次事故死亡共50人（司機員1人、助理司機1人、乘客48人），其中包含1名法國乘客，還有送醫急救後死亡2人，包含一位年僅6歲的孩童。
花蓮慈濟醫院今（3）天上午也特別出面說明，目前院內共收治 55 人，包含重傷7人；中傷 16；輕傷 32人，其中目前有 17人住院（15人病房；2人加護病房），針對目前加護病房的患者，其中包含一名8、9歲的女童，因為顱骨骨折，經過緊急腦部手術後，目前生命徵象穩定，但因為腦部開刀，院方表示還要觀察兩三天，而這位女童正是昨日死亡人數中，年紀最小的6歲女童的親姊姊。
根據了解，昨日死亡的女童，送院後急救40分鐘無效，目前兩姐妹的爸爸也還在花蓮慈濟醫院住院，這名爸爸傷勢狀況，以臉部、口部傷勢為主，頭上有包些紗布，但整體狀況穩定，院方也有去關切，表示早上看來情緒好滿多的。
至於另一名加護病房患者，是名成年女性，因為氣胸、骨盆腔骨折，送院時大量出血，也經過緊急手術後，目前生命徵象算是穩定，還在加護病房觀察中。慈濟醫院表示，其餘患者多是肋骨骨折、挫傷等，放院現在也成立了心靈關懷諮商，院方透露，因為患者們昨日都有些情緒不太穩定、晚上一直在哭泣，現在針對物資或是家屬精神照顧，都有特別派員關切。
院方強調，昨日9點多事故發生後，就立即啟動急救機制，在急診大廳有百位醫護待命，院方擔心急診容納不夠，所以清空急診、病房，全院動員944人待命。