父女搭太魯閣1死2傷！妻邊哭邊開車 他接訂房電話心碎了
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 09:53:25｜2021-04-03 09:53:37
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車撞擊，導致列車出軌，釀50死146傷的嚴重事故，而許多花蓮在地飯店，也立刻釋出免費的房間提供給受傷家屬住宿。對此，雲朗觀光集團總經理盛治仁分享，同仁接到了一通「令人心碎的訂房」電話，引發熱議。
盛治仁在臉書上表示「太魯閣號意外發生之後，我們立即將剩餘的房間提供出來給需要的家屬，剛剛同仁接到一通電話表示，一位媽媽打電話來訂房，原來是自己的丈夫跟兩個女兒來花蓮，都搭上了那班列車，一個女兒往生了，另一個女兒與爸爸正在開刀，妻子從台北邊開車、邊哭、邊打過來訂房」。
「我們訂房人員溫暖的安撫媽媽的情緒，讓她好好開車；阿公阿嬤聽到消息也開車過來花蓮，但蘇花都在塞車.....」盛治仁感嘆「很多時候，我們真的不知道為什麼一些事情會發生。只能一方面為他們祈禱，另一方面把握自己的每一天，好好活出價值。」
貼文一出，引發不少網友回應「真的很難過這樣的事情發生」、「天佑台灣」、「看了好想哭」、「全身起雞皮疙瘩....好鼻酸」、「「媽媽加油，爸爸妹妹加油」、「學長的體貼至少讓家屬能少掉訂房的困擾」、「我只希望不要再有人傷亡」。（編輯：張嘉哲）