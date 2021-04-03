NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台鐵太魯閣事故釀50死　蔡英文指示全力救治傷者

記者呂炯昌／花蓮報導

2021-04-03 10:23:25｜2021-04-03 11:18:01

在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚陪同下，蔡英文上午前往國軍花蓮總醫院探視受傷住院的民眾。
▲在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚陪同下，蔡英文上午前往國軍花蓮總醫院探視太魯閣出軌事故受傷住院的民眾。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.03）
台鐵408車次太魯閣列車昨日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」發生出軌事故，造成50人罹難。總統蔡英文今（3）日上午前往花蓮的醫院探視傷者，指示全力救治傷者，並會協助罹難者家屬處理後事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚陪同下，蔡英文上午前往國軍花蓮總醫院探視受傷住院的民眾。

蔡英文表示，昨天事故發生後第一時間成立應變中心、前進指揮所，成立之後全力搜救，搶修也在進行中，今天來到花蓮就是來探視傷者、慰問罹難者家屬。她向罹難者表達哀悼之意，指示協助辦理後事，各醫院也全力救治傷者，給予最好的照顧。

太魯閣事故發生後，多國政府表達慰問與國際友人關心之意，蔡英文感謝國際社會對台灣的關心。蔡英文更感謝各界提供物資協助、民眾禮讓救災車輛，展現台灣社會良善的一面。

蔡英文強調，後續還有許多工作要做，政府一定會全力、妥善的處理，也希望這次事故中的傷者、罹難者家屬能夠得到政府最大的協助，讓他們沒有無後顧之憂。

蔡英文前往國軍花蓮總醫院之後，也陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。

▲總統蔡英文至花蓮慈濟醫院探視太魯閣號出軌意外的傷者。（圖／花蓮縣政府提供）
▲總統蔡英文至花蓮慈濟醫院探視太魯閣號出軌意外的傷者。（圖／花蓮縣政府提供）
 

 

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.96%33.04%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀