台鐵太魯閣事故釀50死 蔡英文指示全力救治傷者
記者呂炯昌／花蓮報導
2021-04-03 10:23:25｜2021-04-03 11:18:01
台鐵408車次太魯閣列車昨日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」發生出軌事故，造成50人罹難。總統蔡英文今（3）日上午前往花蓮的醫院探視傷者，指示全力救治傷者，並會協助罹難者家屬處理後事。
在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚陪同下，蔡英文上午前往國軍花蓮總醫院探視受傷住院的民眾。
蔡英文表示，昨天事故發生後第一時間成立應變中心、前進指揮所，成立之後全力搜救，搶修也在進行中，今天來到花蓮就是來探視傷者、慰問罹難者家屬。她向罹難者表達哀悼之意，指示協助辦理後事，各醫院也全力救治傷者，給予最好的照顧。
太魯閣事故發生後，多國政府表達慰問與國際友人關心之意，蔡英文感謝國際社會對台灣的關心。蔡英文更感謝各界提供物資協助、民眾禮讓救災車輛，展現台灣社會良善的一面。
蔡英文強調，後續還有許多工作要做，政府一定會全力、妥善的處理，也希望這次事故中的傷者、罹難者家屬能夠得到政府最大的協助，讓他們沒有無後顧之憂。
蔡英文前往國軍花蓮總醫院之後，也陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。