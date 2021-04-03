太魯閣出軌！工程車滑落時間曝光　另一班自強號驚險避開

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台鐵今天上午11點再度召開記者會說明，針對工程車關鍵滑落時間也首度曝光。交通部政務次長王國材表示，現在目前還找不到太魯閣408次車輛的監視錄影裝置，但是當天上午9:13往花蓮的自強號204車次，有順利通過該路段，因此研判工程車是在13分到28分之間滑落軌道區域，才釀成這次意外。
目前統計，總計死亡50人，但根據台鐵最新回報，目前第6節車廂還有發現半具遺體，死亡人數不排除繼續上修，死亡乘客中48人，確認死亡名單有44名，台鐵表示，現場很多屍塊殘缺不全，目前檢察官也非常辛苦，希望將大體弄完整。
法務部檢察司司長林錦村也提到，檢察官跟法醫日以繼夜，初步完成全部50具大體的相驗工作，目前仍有6名乘客大體沒辦法確認身份，因爲沒有找到可以辨識的證件，以及家屬尚未指認，後續還要做DNA比對，昨天已經搜集相關檢體，連夜專人送到台北，希望能儘速比對，為了便利家屬指認遺體，也設立24小時指認中心，會有專人協助家屬。
醫院方面，總共178人受傷，其中有4人還在加護病房，針對這次太魯閣意外，交通部也提供兩線專線，從昨天到今天總計有20人次接受服務，有相關人士幫忙安排交通跟住宿到花東，也總計有80位同仁，對重傷、罹難家屬一對一關懷跟協助。