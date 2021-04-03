太魯閣事故員工家屬遇劫　國軍花蓮醫院忍悲痛救治傷患

台鐵408車次太魯閣列車昨日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」發生出軌事故，造成50人罹難、175人受傷。其中一名罹難者為國軍花蓮醫院

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在交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、花蓮縣長徐榛蔚陪同下，蔡英文總統今（3）日上午前往國軍花蓮總醫院探視受傷住院的民眾，下令全力救治傷患。國軍花蓮醫院院長戴明正也出面說明傷患救治情況。

戴明正表示，目前醫院有8名傷者住院，全都為本國籍人士，多數都狀況穩定，屬於骨折、挫傷與撕裂傷，其中有1位因為全身多處骨折，目前正在加護病房觀察。

針對傷者主要坐在哪個車廂？戴明正表示，據傷者描述第8車廂傷亡最慘重，大部分罹難者多在第8車箱左側，也有傷者事發當時坐在第8節車廂右側，出軌時被拋向左邊造成全身多處骨折。

戴明正也指出，有一名罹難者在到院前就沒有生命跡象，這名罹難者還是國軍花蓮醫院的員工家屬，所以醫院同仁必須在執行例行照顧外，還要在悲痛心情下接受這個事實。

儘管有員工家屬罹難，戴明正仍告訴同仁必須隨時要有隨時應變能力，尤其軍醫院必須要有救災醫療能力，必須要在第一時間提供最快速的醫療服務。