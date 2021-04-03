台東民宿譙「台鐵白目致出軌」　鬼才阿水嗆：先合法再講

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日遭滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清隧道出軌，車輛擦撞隧道壁，車廂變形，造成至少50人死亡、156受傷的慘劇，全台籠罩在低氣壓的氛圍裡，沒想到此時卻有一家台東的民宿業者發文批評「台鐵白目導致出軌」，立即引起網友怒批，知名直播主連千毅、網紅鬼才阿水、嘴哥Eddy都看不下去，留言痛譙。

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台東一家民宿業者在太魯閣號出軌後，於臉書發文提到：「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家。—鱷老編（原本以為脫離寒冬結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者）。」一段話引起廣大網友不滿。

▲台東一家民宿發文罵「台鐵白目導致出軌」，引起網友不滿。（圖／翻攝民宿臉書）

因為發文引起軒然大波，這家業者也被網友起底該民宿在台東觀光旅遊網公布的「為合法旅宿掌握」名單內，因此遭鬼才阿水狠酸：「看你這發文就知道為何生氣能夠這麼差了，喔對了要不要先合法再來講話？」盾牌牙醫史書華回應：「因為違法旅社造成火車出軌？」連千毅也回覆該業者「懂不懂，什麼叫將心比心...講話從鼻孔出來？」嘴哥Eddy則是怒問：「你怎麼這樣？」

▲鬼才阿水酸民宿業者根本不是合法商家。（圖／翻攝民宿臉書）