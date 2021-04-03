梓梓化身性感獵豹翻跳韓國夯曲 惹火舞蹈連女粉絲都淪陷
記者臺孝婷/綜合報導
2021-04-03 11:21:36
女星梓梓（董梓甯）曾是綜藝節目《大學生了沒》班底、前中華職棒Lamigo啦啦隊LamiGirls團員，近年因性感舞技圈粉無數，IG擁有61萬粉絲追蹤。梓梓昨（2）日在YouTube分享挑戰韓國女團MAMAMOO《AYA》的翻跳影片，和「PS女孩」貴貴、女星波波蓁、「樂天女孩」陳伊化身性感獵豹大秀舞姿，性感又健康的形象讓女粉絲都忍不住留言：「太辣了！」
梓梓在IG上透露：「今天晚上...我是要撲倒妳的獵豹，不是平常的乖貓，新影片真的很野，記得去看。還有另外3個女神，美尻美腿美胸顏值都有好膩害（厲害）。」梓梓因舞蹈實力堅強受到矚目，她在IG上問粉絲是從何時開始追蹤她IG？有粉絲透露是看到梓梓在各大綜藝節目上的認真演出圈粉，再加上和阿公的溫馨互動，因而被她圈粉。 這次梓梓找來貴貴、波波蓁、陳伊一起挑戰MAMAMOO的夯曲《AYA》，影片中可以看到4人的髮型、衣服都相當用心，除了性感舞步外，還有對嘴唱歌詞。除了男粉絲外，不少女粉絲也紛紛留言表示：「每次都很用心的梓，一起跳舞的女孩們也很厲害。」「又辣又美又帥的。」「無敵正！」「太辣了吧！」