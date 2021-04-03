見台鐵出軌還原圖 男主播痛心：是誰縱容差不多文化？
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-03 12:28:31｜2021-04-03 12:31:16
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日發生出軌意外，車廂遭滑落邊坡的工程車撞擊，車廂擦撞隧道壁，目前累計至少造成50人死亡，178人受傷。主播洪培翔看到事故現場環與圖後，對於司機將工程車停放在斜坡上感到憤怒又不解，因此發文批評。
洪培翔在臉書發文提到，開車的人除非真的沒選擇，不然把車停車斜坡上，就算拉了手煞車、搬石頭擋輪胎，心中都還是會不安，「如果那個工程車司機想過，他把那麼重的車子停在斜坡上，車子『萬一』滑落到邊坡下的鐵軌，可能會被火車撞上，他還敢停在那裡嗎？更何況，明明旁邊不就有個可以停車的平面嗎？」
可惜，司機依舊把車停在斜坡上，洪培翔問道：「所以，他是完全沒有危機感？還是，他可能就是一時貪圖方便少走幾步路，心存僥倖？結果賠上了多少人命？葬送了多少家庭的幸福？不管哪種心態，都是對自己工作的不尊重、不負責、不在乎！」
而後他說起在台灣時常能看見的現象，「施工圍籬有一段沒一段，管你行人走哪裡，反正機器擺了就施工...台灣有些工地，就是這麼隨性隨意！交通標誌掛上去就好了，他從來不會站在用路人的角度，看看這個位置對嗎？電線像蜘蛛網一樣拉過來牽過去，有人在乎影響行車安全？更別說什麼天際線什麼美感不美感？反正能用就好！」
洪培翔最後無奈的說，最可怕的是台灣民眾似乎對於這些事情習以為常，他舉例明明有些餐廳的廁所很髒，生意卻還是還好，「既然客人都不在乎，老闆又何必費心多事呢？又是誰縱容這種差不多文化呢？」