名家論壇》鬼才阿水／中國極力掩蓋的新疆棉真相

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以前陣子在全世界掀起風潮的Clubhouse為例，當時第一時間也並未被中國禁用，而當台灣開了房間「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」之後，第一時間則立即遭受到封禁。
極力掩蓋真相是否就代表不存在呢？
許多為其辯駁的人總愛說，新疆現在一切美好，根本沒有壓榨少數民族的情事出現，甚至有人拿著幾年前經由政府同意的樣板影片，在鏡頭前強調著美好，說這邊的人每個都很快樂，收入也都很穩定，更是要感謝黨感謝國家。
因為所有的不好都被掩蓋，所以就是這麼一切完美，那些人都是這麼相信著。
當香港爆發衝突時，他們先是質疑這是一場國外勢力的操作，甚至否認其存在，當新疆營的紀錄透過外媒報導出來後，他們認為這是國外勢力的一種惡意打擊，如同疫情在武漢爆發時，千錯萬錯都是別人的錯，蝗災、旱災、水災等一切天災人禍都不是真的，反正中央沒有報導，網路上沒有討論就不是真的。
最可悲的是一個國家的發言人，行為更是如同小學生一般。
當國際不斷質疑政府的黑幕，質疑新疆棉背後的人權價值時，中國外交部發言人華春瑩除了堅稱強迫勞動「並不存在」，甚至拿著「美國黑奴」的照片進行比較。
這感覺就像是「中國」這位學生在高中的時候上課講話被風紀股長抓到，拿了一張照片出來說－「你小學的時候也有被記過講話，所以你不可以講我。」
先不說1863年的歷史就完全的釋放所有的奴隸，其中即包含黑奴，美國更是在之後出現了黑人總統歐巴馬執政長達八年，對於國家的民族融合持續的往前推進。
我就想問，何時新疆能夠出現一位總書記？
●鬼才阿水／網紅作家
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