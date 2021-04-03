出軌意外究責！未設圍籬釀工程車滑落？台鐵：了解調查中

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另外，杜微強調，這次事故不是邊坡滑落，而是施工單位發生問題，不會影響台鐵的邊坡防治作業，會照進度來辦理，但對於這次承包商出問題，台鐵坦言，這次的工程施工進度的確延宕，原本合約簽定是要在1月20日就該完成，杜微提到，這案子確實有施工延宕情形，預估要到5月底才會完成，目前了解到相關的延宕辦理程序還在進行中，但弔詭的是，工程延宕已經2個多月，台鐵都沒有相關處理？對此台鐵僅表示，會深入了解來做處理跟追究。
除了這次事故，台鐵陸陸續續很多軌道入侵事件，都造成大小不一的傷亡，對此媒體追問，台鐵有沒有防範措施，讓以後這種事件不再上演？對此台鐵回應，針對相關類似施工，已經從昨天開始全面清查，原則上清明疏運期間其實本來就停止所有沿線施工，這回釀成重大事故，相關的調查都在進行當中，會盡快對外說明。
交通部政次王國材也提到，邊坡施工的防護網要不要設置，台鐵可以做一些檢討，過去有做防止外物入侵的偵測器，大多設在平交道上，未來特殊陡峭邊坡、工地管理， 可以做一些檢討，或是針對基礎設施脆弱的部分，可以來防止遭受惡意攻擊，交通部會責成台鐵辦理。
至於這次事故，有倖存民眾表示，看見持站票的民眾都飛了出去，台鐵也表示，對於站票的情形會運用傷亡統計，還有站票發售情形做比對，來了解加重傷亡的中間關聯， 未來會做檢討跟改善，也因為有售出站票，所以相關列車訂票不是全部實名制，目前也正在進行人員比對中。