NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

出軌意外究責！未設圍籬釀工程車滑落？台鐵：了解調查中

記者劉雅文／台北報導

2021-04-03 12:26:12｜2021-04-03 13:02:52

▲太魯閣發生出軌意外，相關人員正在全力救援與搶修。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲太魯閣發生出軌意外，相關人員正在全力救援與搶修。（圖／記者葉政勳拍攝）
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，昨（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成50人死亡和多人輕重傷。針對相關肇事原因，初步研判是因為工程車滑落誤闖軌道，才造成這次出軌意外，對此台鐵也在今（3）天上午召開記者會說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵局副局長杜微表示，按照合約內容，架設圍籬跟安全防護設計，在合約裡面都有規定，現場圍籬有沒有符合合約規定，還要再去了解，將會深入調查，目前運安會也已經介入調查。

▲太魯閣發生出軌意外，台鐵局副局長杜微出面說明。（圖／記者林調遜拍攝）
▲太魯閣發生出軌意外，台鐵局副局長杜微出面說明。（圖／記者林調遜拍攝）
 

另外，杜微強調，這次事故不是邊坡滑落，而是施工單位發生問題，不會影響台鐵的邊坡防治作業，會照進度來辦理，但對於這次承包商出問題，台鐵坦言，這次的工程施工進度的確延宕，原本合約簽定是要在1月20日就該完成，杜微提到，這案子確實有施工延宕情形，預估要到5月底才會完成，目前了解到相關的延宕辦理程序還在進行中，但弔詭的是，工程延宕已經2個多月，台鐵都沒有相關處理？對此台鐵僅表示，會深入了解來做處理跟追究。

除了這次事故，台鐵陸陸續續很多軌道入侵事件，都造成大小不一的傷亡，對此媒體追問，台鐵有沒有防範措施，讓以後這種事件不再上演？對此台鐵回應，針對相關類似施工，已經從昨天開始全面清查，原則上清明疏運期間其實本來就停止所有沿線施工，這回釀成重大事故，相關的調查都在進行當中，會盡快對外說明。

交通部政次王國材也提到，邊坡施工的防護網要不要設置，台鐵可以做一些檢討，過去有做防止外物入侵的偵測器，大多設在平交道上，未來特殊陡峭邊坡、工地管理， 可以做一些檢討，或是針對基礎設施脆弱的部分，可以來防止遭受惡意攻擊，交通部會責成台鐵辦理。

至於這次事故，有倖存民眾表示，看見持站票的民眾都飛了出去，台鐵也表示，對於站票的情形會運用傷亡統計，還有站票發售情形做比對，來了解加重傷亡的中間關聯， 未來會做檢討跟改善，也因為有售出站票，所以相關列車訂票不是全部實名制，目前也正在進行人員比對中。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.38%33.62%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀