太魯閣出軌意外影響花東運輸！台鐵坦言：退了6000多張票
記者劉雅文/台北報導
2021-04-03 12:47:47｜2021-04-03 12:48:06
清明連假出現壞消息，台鐵再傳出軌意外，昨（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成50人死亡和多人輕重傷。針對相關肇事原因，初步研判是因為工程車滑落誤闖軌道，才造成這次出軌意外，對此台鐵也在今（3）天上午召開記者會說明。
針對清明連假輸運量大，這回意外嚴重衝擊花東運輸，台鐵表示，清明輸運以昨天統計來看並沒有太大降幅，但是退票部分截至昨天為止，大概退了6000多張，昨天受到影響每班車延誤大概70到90分鐘左右，在台鐵加強運轉整理、各種措施後，預計今天班次誤點會有所改善，大約延誤30到60分鐘左右。
交通部長林佳龍也指示民航局，針對花東飛機航班，都會增加班次跟座位數，林佳龍一早也陪同總統蔡英文慰問傷者，預計會再花蓮現場繼續停留一陣子。
另外，普悠瑪事故後台鐵局長換人，不過台鐵事故接二連三發生，前任局長張政源退休後，台鐵局長一直是由交通部次長祈文中代理，至今懸缺三個月，這次發生太魯閣重大事故，被質疑是否也因為一直沒有找到適合的局長人選，對此交通部政次王國材表示，這段時間對於台鐵局長，是希望找到能改革的人，讓祈代理，也是部長非常審慎，希望找好的局長要來改革。