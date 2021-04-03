曾救600命！25年台鐵「資深司機」嘆：外力入侵難以阻絕

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日遭邊坡滑落的工程車砸中，造成列車嚴重出軌翻覆，釀成50死、178傷的重大事故。憾事消息傳出後，在台鐵服務有25年駕駛經驗的資深司機員陳振芳也不禁感嘆，「安全設施做的再完善，也無法完全阻絕外力的侵入」。

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在台鐵服務逾20年的火車司機員陳振芳得知太魯閣號翻覆消息後，心情沉痛的在

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表示，任職以來最不願意聽見的，就是有同仁殉職的消息，「安全是唯一回家的路」。回想起工作了25年的歷程，他也感嘆「撞過機車，轎車，甚至與怪手對撞，這些都是外力的不守法！完全無法及時防範」。

▲太魯閣發生出軌意外，相關人員正在全力救援與搶修。（圖／記者葉政勳拍攝）

陳振芳形容「江湖越老，膽子越小」不是沒有原因的，接著更無奈總結「即使安全設施做的再完善，也無法完全阻隔外力的侵入」。事實上，去年12月4日陳振芳就發現台鐵瑞芳－猴硐路段因連日豪雨不斷發生邊坡走山事件，緊急通報了鄰近的猴硐車站，保住所有車上乘客性命。

針對此次出軌意外究責，台鐵於今（3）天上午也召開記者會說明，台鐵局副局長杜微強調，這次事故不是邊坡滑落，而是施工單位發生問題，不會影響台鐵的邊坡防治作業；至於媒體提問台鐵是否有防範措施避免軌道入侵事件再度發生，台鐵則回應針對相關類似施工，已經從昨天開始全面清查，原則上清明疏運期間其實本來就停止所有沿線施工，這回釀成重大事故，相關的調查都在進行當中，會盡快對外說明。（編輯：楊智傑）