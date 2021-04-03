專訪／「極兇女業務」張瑜青木瓜養美肌　驚收伴遊天價

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張瑜去年12月加入汽車業務的行列，她的祕訣是：「形象很重要，打扮好再表現自己的專業，會比較容易成功。」面容姣好、身材火辣的她業績不俗，一個月能成交5台車，最快紀錄半小時讓外國客人點頭簽約，不過也有粉絲會裝客人，來店裡探班送飲料、送蛋塔，有沒有人藉試車搭訕？她笑說：「試車都在車行附近，是我的地盤，沒有不安全的事情發生。」
擁有一把清亮嗓子的張瑜，歌聲有幾分田馥甄的味道，她從小就懷抱星夢，13歲時《我愛黑澀會》正夯，她也想穿著漂亮制服，在所有人面前唱歌，「我打給節目組問，結果他說沒辦法，要滿14歲才可以徵選」，沒能當上美眉，張瑜以直播主身分繼續圓歌手夢，擔任2年多的直播主，曾有粉絲1首歌斗內她6萬元，讓她受寵若驚，張瑜說：「我是天然呆主播，在鏡頭面前會露出很慌張的樣子，粉絲覺得很好笑。」私下她和粉絲也有群組，像朋友一樣聊天相處。
張瑜擁有32D、22、34火辣比例，她每天喝青木瓜四物飲、白飯吃一半的量，維持魔鬼身材，16歲開始擔任外拍模特兒，張瑜拍過大尺度內衣寫真，最可怕的經歷是去攝影師家裡拍攝，「他坐在椅子上叫我走過去，突然摟住我的腰，『妳不是說腰很細？我看有多細』，為了自己安全著想，我忍受著沒有反應，找藉口把他騙到外面去，才趕快脫離」。後來擔任雜誌JKF女郎，張瑜還收過出國伴遊簡訊，開價600萬元，「我心裡想有這麼好賺嗎？應該是騙人的，看完就刪掉了。」
16歲初嘗戀愛滋味，張瑜雖然只交往過3任男友，但是形形色色的渣男都遇過，有一個偷吃6次，一被戳破就連滾帶爬求復合，張瑜還是心軟答應，「明明該離開，因為太愛，我會鬼打牆」，還有一個是小白臉，吃喝玩樂都是花張瑜的錢，她笑說：「當時覺得我有能力，多做一點事沒關係，後來才知道自己瞎了。」對於理想型，張瑜喜歡林俊傑型的小眼睛型男，自己是哪一型的女友？張瑜大膽說：「百依百順、技術不錯、配合度高。」現場還對鏡頭示範撒嬌絕招：「老公～肚子餓餓！出去吃飯囉。」