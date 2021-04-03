增6例境外移入！分別為3名菲國移工、3名印尼船員

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指揮中心指出，案1043至1045均為印尼籍男性船員，年齡介於20多歲至40多歲，該船停靠我國後，3月13日起進行全船居家檢疫，4月1日進行全船自費採檢，其中3名個案於今日確診(案1043：Ct值33，二採陰性、血清抗體IgM陽性、IgG陽性；案1044：Ct值36，二採38、IgM陰性、IgG陽性；案1045：Ct值34，二採陰性、抗體陽性、IgM陰性、IgG陰性)，個案期間並無症狀。目前已掌握同船接觸者49人，3名個案期間並無症狀，其中2人為同寢接觸者列居家隔離，其餘47人因於船檢疫期間均有進行適當防護，列自主健康管理。
指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計191,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含189,368例排除)，其中1,045例確診，分別為929例境外移入，77例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、992人解除隔離、43人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。