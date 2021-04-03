增6例境外移入！分別為3名菲國移工、3名印尼船員

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1041、1042、1046)及印尼(案1043至1045)入境。

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指揮中心表示，案1041、1042及1046均為菲律賓籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，案1041於3月10日入境，案1042及1046於3月19日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫。案1041於3月23日接受檢疫期滿採檢陰性，因工作需求，自主健康管理期滿後，於4月1日進行自費採檢(Ct值36，二採核酸檢驗陰性、IgM陰性、IgG陽性)；案1042及1046於4月1日接受檢疫期滿前採檢，均於今日確診(案1042：Ct值33，二採陰性、IgM陰性、IgG陽性；案1046：Ct值33，二採陰性、IgM陰性、IgG陽性)。3名個案期間並無症狀，且接觸者均有適當防護措施，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1043至1045均為印尼籍男性船員，年齡介於20多歲至40多歲，該船停靠我國後，3月13日起進行全船居家檢疫，4月1日進行全船自費採檢，其中3名個案於今日確診(案1043：Ct值33，二採陰性、血清抗體IgM陽性、IgG陽性；案1044：Ct值36，二採38、IgM陰性、IgG陽性；案1045：Ct值34，二採陰性、抗體陽性、IgM陰性、IgG陰性)，個案期間並無症狀。目前已掌握同船接觸者49人，3名個案期間並無症狀，其中2人為同寢接觸者列居家隔離，其餘47人因於船檢疫期間均有進行適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計191,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含189,368例排除)，其中1,045例確診，分別為929例境外移入，77例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、992人解除隔離、43人住院隔離中。