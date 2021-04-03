名家論壇》李兆立／太魯閣號悲劇　能成最後一次心碎嗎？

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然而，就在事故真相仍待釐清時，「工程車司機就是罪魁禍首，台鐵只是受害者」的說法就已開始盛行，地檢署也立即聲押了該名司機，這位「全民公敵」儼然成為這次太魯閣號慘劇的罪魁禍首。
老實說，這樣的劇情發展，讓人有滿滿的既視感。
2018年10月21日，也就是距今不到三年前，台鐵普悠瑪號一樣在東部發生出軌意外，司機立刻於10月22日遭地檢署聲押，並在第一時間被指為「超速害死人」的罪魁禍首，受盡社會的嚴厲撻伐。
結果呢？因爲這次重大事故而成立的運安會，在最終的調查報告中清楚指出，普悠瑪事故的主因是「台鐵的四大根源錯誤」累積。
如今，我們再次遭遇台鐵重大事故，此刻究竟要如何一口咬定，這些根源錯誤有被有效解決，一切都只是單純因為一個司機意外的疏忽，所導致的悲劇？
「意外」與「疏忽」本來就是隨時可能發生，因此站在維護公共安全的立場，才需要從制度面設下一道道的「防呆機制」，一層一層接住各種疏忽所可能造成的傷害，才能將事故的發生率和損壞率降到最小。
回到這次太魯閣號的事故，這一道道的防呆機制有發揮作用嗎？
首先，這次造成意外的工程車所滑落的起始點，是台鐵「山側邊坡安全防護設施工程」，結果卻發生工程車停在「不該停的斜坡」上，施工區域也未依規定設置「安全圍籬」。施工與監造單位為何沒有落實安全規範，應該儘速釐清。
其次，疑似未拉好手煞車而釀災的工程車司機，正好是工地負責人，然而，這位負責人2014年承包花蓮縣政府的橋樑修復工程時，卻指示員工用電腦軟體剪貼2張假的圍堰圖片來供驗收，目前更一審被認定有罪。這樣的工程公司，為何能得標台鐵的安全防護設施工程，實在有待釐清。
最後，明明上述疑點都未釐清，台鐵的內部群組卻傳出要定調「將責任推給廠商，以降低本局負評」。雖然台鐵在證實這個「群組訊息為真」的同時，也澄清「僅為幕僚建議」，但台鐵整體的安全意識和究責文化，在經歷普悠瑪事故後是否有改善，同樣有待釐清。
遺憾的是，在上述疑點一一釐清前，司機已經被定調為唯一兇手，而任何對台鐵提出的疑問，也同樣被打為扯政府後腿的罪人。
只許對單一的個人獵巫，卻不准對結構失靈提出質疑。這個無論經歷幾次政黨輪替，卻依舊籠罩在台灣社會的文化，換來的卻是一次次的「今日公祭，明日忘記」，是台灣名列世界前茅的交通事故死亡率，是無論換哪一黨執政，依舊「好官我自為之」的台鐵。
真的希望台灣社會為這次太魯閣事故所流的淚，不會再次白流。任何一條安全回家的路，都應該得到制度性的層層防護，而不是再靠天佑台灣。這次的悲劇，可以成為最後一次心碎。
●作者：李兆立／政治工作者
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