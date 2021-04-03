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太魯閣出軌第三車失物開放招領　檢察官：不放棄任何希望

記者黃仁杰／花蓮報導

2021-04-03 14:26:53｜2021-04-03 14:34:04

太魯閣第三車失物開放招領　檢察官：不放棄任何希望
▲花蓮地檢署主任檢察官曾開源表示，目前已經將第三車廂的相關遺失物、行李均搶救出，請民眾前往火車站認領。（圖／記者葉政勳攝,2021.04.03）
台鐵太魯閣號嚴重事故持續搶救中，《NOWnews今日新聞》今（3）日持續在現場掌握最新消息。花蓮地檢署主任檢察官曾開源表示，目前已經將第3車廂的相關遺失物、行李均搶救出，請民眾前往火車站認領，另外如果有發現新的遺骸也會送往殯儀館造冊比對。

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曾開源說明，在昨天晚上7點，結束兩次地毯式搜救之後，檢察官即與運安會人員、檢視人員，在台鐵相關人員的陪同下開始進行現場的證物採集、勘驗和現場重置工作，目前到了一個段落後就會逐步開放鐵道和部分車廂重建，現在已經進行了兩個車廂，同時不會放棄積極搜救和採得DNA比對的機會。

曾開源進一步指出，今天已經整理了1至4車在車廂內以及鐵軌上的遺失物，稍後就會請花蓮分局警察對送至花蓮車站招領，請民眾前往花蓮車站。

另外，曾開源說，如果有再撿到遺體，也會送到殯儀館進行DNA鑑定與造冊，稍早正在進行軌道重建，完成後就能把第3節車廂拖出，之後會再請鑑識人員、檢察官再做一次勘驗，清理完一節就會檢查一節，不會放棄任何細節，而有新搜索到的傷亡遺骸後續會請花蓮地檢署發言人統一報告。

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