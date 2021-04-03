太魯閣意外咎責外包商？工會痛訴：台鐵高層漠視工安品質

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王傑舉例，2018年普悠瑪事件到現在，工會提出各種問題希望台鐵改革，但是台鐵都是敷衍跟漠視，這次是不是只是一個單純意外、人為疏失，或是台鐵聲稱的外包廠商疏失？他認為問題不是如此簡單，台鐵身為發包機關，應該要承擔責任，不能輕易推給發包廠商。
工會解釋，很多事故來由不會是單一，是很多疏失堆疊，人力不足、設備問題、制度文化是台鐵一直需要改變的問題，沈重呼籲台鐵要真正落實改革，工會還強調，出問題後一直說台鐵「公司化」，這對員工造成很大的打擊，因為人力待遇都很差的時候，台鐵一直以為公司化可以解決所有問題。
王傑強調，過去工會研究指出，如果國家沒辦法認真經營國營企業的時候，公司化真的會好嗎？很多單位公司化後待遇更低落、人才流失更嚴重。
針對太魯閣出軌事件，王提到，台鐵本來有自己的維修保養體系，這10多年來發展，人力不斷流失，只能不斷發包，發包單位也不是台鐵可以掌控的，公務、電路的單位都是外包，最後產生的疏失、品質不能保證，就是全民來承擔。
工會強調，從員工角度來看，台鐵高層的確很多狀況，都會用卸責的狀況來處理，像是普悠瑪事件，很多改革沒有落實，長官真的就是「記過」敷衍了事，工會強調，希望能夠真正落實一些改革，不要再有卸責狀況發生。