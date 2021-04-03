NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

檢討台鐵旅運安全　江啟臣：50條性命非任何人下台能彌補

記者余祥／台北報導

2021-04-03 14:56:49｜2021-04-03 14:56:59

江啟臣
▲國民黨主席江啟臣與台中市長盧秀燕去探望不幸殉職的台鐵司機袁淳修家人，年輕生命殞落令人心痛。（圖／取自江啟臣臉書）
清明連假首日，發生台鐵出軌意外，造成50死、百人受傷悲劇。國民黨主席江啟臣今（3）日在臉書表示，他昨日與台中市長盧秀燕去探望不幸殉職的台鐵司機袁淳修的媽媽，年輕生命殞落令人心痛。江啟臣說，台鐵接二連三的事故，反映的是整體管理的問題。民眾出行安全本來就是交通部等單位應戮力確保的責任，50條殞落的性命，不是任何人下台能彌補的。當前北高捷運與高鐵沿線都已建置「軌道異物入侵警報系統」，唯有台鐵仍主要仰賴巡軌員人力檢視

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣說，昨晚與盧秀燕到不幸殉職的台鐵司機袁淳修豐原家中探視。「希望兒子沒有痛」，袁媽媽悲從中來的這句話，說出多少死傷者家屬的心聲，他也不禁鼻酸。看到罹難者名單，很高比例是才20多歲的年輕人，才要綻放的生命就此殞落，更讓人心痛。

他聯繫了花蓮縣黨部張峻主委，請花蓮縣黨部全力協助家屬慰問及後續處理事宜。他更與花蓮縣長徐榛蔚聯繫，了解是否有協助需求。目前救難工作已告一段落；但是由於死傷多，花東地區缺乏DNA檢驗量能，需要送到台北鑑定，讓許多家屬更是焦急難耐。

江啟臣說，特別感謝各縣市在第一時間奔赴現場，辛苦奉獻的救難人員，也希望相關部門，加速後續現場整理、亡者鑑識工作，讓家屬可以處理治喪後續。不分朝野黨派，一起協助處理面對這件悲劇。

江啟臣說，搶救告一段落後，應積極檢討如何提升台鐵的管理與旅運安全。這麼重大的事故，絕不能只歸咎到包商個人疏忽就了事。台鐵局對鐵路沿線工程如何監督？工地空間設計與進出管理，安全規範是否周延？有無落實？這都需要優先追查釐清，尋思如何改進。

此外，當前北高捷運與高鐵沿線都已建置「軌道異物入侵警報系統」，唯有台鐵仍主要仰賴巡軌員人力檢視。目前東部幹線已有許多路段高架化、隧道化，政府應積極評估如何善用科技，提升鐵路運輸安全。

江啟臣說，交通部長林佳龍第一時間強調，會負起「政治責任」；但希望政府更正視「責任就是責任」，民眾出行安全本來就是交通部等單位應戮力確保的責任。畢竟50條殞落的性命，不是任何人下台能彌補的。台鐵接二連三的事故，反映的是整體管理的問題。

他說，身為在野黨，國民黨更要督促執政黨，將台鐵的螺絲上緊，確保台鐵從車輛維修、軌道維護、路線周邊施工管裡的每個環節，都能提升安全標準。他相信也只有將哀傷轉化成，改革台鐵的動能，才能真的告慰過去這段時間，受難於台鐵運輸的國人。

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.57%34.43%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀