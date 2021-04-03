檢討台鐵旅運安全　江啟臣：50條性命非任何人下台能彌補

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他聯繫了花蓮縣黨部張峻主委，請花蓮縣黨部全力協助家屬慰問及後續處理事宜。他更與花蓮縣長徐榛蔚聯繫，了解是否有協助需求。目前救難工作已告一段落；但是由於死傷多，花東地區缺乏DNA檢驗量能，需要送到台北鑑定，讓許多家屬更是焦急難耐。
江啟臣說，特別感謝各縣市在第一時間奔赴現場，辛苦奉獻的救難人員，也希望相關部門，加速後續現場整理、亡者鑑識工作，讓家屬可以處理治喪後續。不分朝野黨派，一起協助處理面對這件悲劇。
江啟臣說，搶救告一段落後，應積極檢討如何提升台鐵的管理與旅運安全。這麼重大的事故，絕不能只歸咎到包商個人疏忽就了事。台鐵局對鐵路沿線工程如何監督？工地空間設計與進出管理，安全規範是否周延？有無落實？這都需要優先追查釐清，尋思如何改進。
此外，當前北高捷運與高鐵沿線都已建置「軌道異物入侵警報系統」，唯有台鐵仍主要仰賴巡軌員人力檢視。目前東部幹線已有許多路段高架化、隧道化，政府應積極評估如何善用科技，提升鐵路運輸安全。
江啟臣說，交通部長林佳龍第一時間強調，會負起「政治責任」；但希望政府更正視「責任就是責任」，民眾出行安全本來就是交通部等單位應戮力確保的責任。畢竟50條殞落的性命，不是任何人下台能彌補的。台鐵接二連三的事故，反映的是整體管理的問題。
他說，身為在野黨，國民黨更要督促執政黨，將台鐵的螺絲上緊，確保台鐵從車輛維修、軌道維護、路線周邊施工管裡的每個環節，都能提升安全標準。他相信也只有將哀傷轉化成，改革台鐵的動能，才能真的告慰過去這段時間，受難於台鐵運輸的國人。