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太魯閣號意外善後　蘇貞昌列三要務「搶救、搶通、關懷」

記者胡宥心／台北報導

2021-04-03 15:44:12｜2021-04-03 15:50:11

太魯閣號意外善後　蘇貞昌列三要務「搶救、搶通、關懷」。（圖，行政院提供）
▲太魯閣號意外善後　蘇貞昌列三要務「搶救、搶通、關懷」。（圖，行政院提供）
台鐵太魯閣號2日上午發生出軌意外，造成50人死亡、百餘人輕重傷。行政院今（3）召開相關會議討論後續處理事宜，行政院發言人羅秉成會後表示，未來政府三項要務就是，搶救、搶通及關懷照顧。

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今早行政院長蘇貞昌召集副院長沈榮津、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊及羅秉成等人，就太魯閣列車事故再召開會議討論後續應行處理事宜。羅秉成轉述蘇貞昌裁示說，對國家發生如此重大的災難，深感歉意與遺憾，政府團隊有三項要務就是，「搶救、搶通及關懷照顧」。

蘇貞昌說，現在最重要的是妥善治療受傷者，除了身體上的傷痛，傷者及家屬們也會因重大變故而有造成心理創傷之虞，除有醫師、社工的專業協助外，所有罹難者、傷者及家屬後續關懷與照顧，政府會給予妥善協助。

蘇貞昌責成政委林萬億統合部會資源，進行事故後續事宜的督管處理。羅秉成說，至於外界關心的疏運與現場修復工作，行政院已經應變中心保持聯繫，調集所有必要資源來協助，希能早日恢復通車。

▲太魯閣號重大意外後，蘇貞昌指示後續善後三要務，今天太魯閣號善後工作除了吊掛車廂，工作人員也協助將逃難旅客來不及帶走的行李運出（圖/Nownes記者攝。）
▲太魯閣號重大意外後，蘇貞昌指示後續善後三要務，今天太魯閣號善後工作除了吊掛車廂，工作人員也協助將逃難旅客來不及帶走的行李運出待招領。（圖／記者葉政勳攝,2021.04.03）
蘇貞昌特別指示林萬億，協調衞福部、交通部、內政部、教育部與原民會等相關部會，務必讓所有來自全國各地的家屬，從出發到返程，在其過程中所可能遇到的各種問題與需求，做好各項分工，都要事先幫他們設想好、服務好。

蘇貞昌表示，中央各部會和地方政府合作下，大家都全力以赴，但事發突然，遭逢變故，家屬們一定是心急如焚、憂慮難安，政府能多做一點，減低一點他們的傷痛，就全力去做。像是檢警單位就罹難者遺體的辨識、DNA鑑定與相驗等工作，都會通力合作，加速進行，更會協助家屬領回遺體的後續事宜。

蘇貞昌說，運安會與檢警單位也在事故現場，完成蒐證與保全程序，積極進行調查工作，儘速釐清肇因，還原真相，追究責任。另外民間有意主動捐助款項給予受難家庭的部分，蘇貞昌也指示衛福部盡快成立捐款專戶，讓民眾的愛心能夠幫上忙，大家一起渡過難關。

▲太魯閣發生出軌意外，相關人員正在全力救援與搶修。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲太魯閣發生出軌意外，相關人員正在全力救援與搶修。（圖／記者葉政勳拍攝）
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