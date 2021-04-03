NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

連假南下車流量大　高公局籲：用路人避開5壅塞路段

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-03 15:52:03

車潮、塞車、收假、連假
▲高公局研判今（3）日下午起國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，以及國道1號南向台南系統至永康車多。（圖／NOWnews資料照）

清明節連續假期來到第二日，交通部高速公路局今（3）日表示，上午國道主要壅塞路段為國1南向湖口-新竹系統、北向圓山-五堵、國1高架北向下塔悠-汐止端及國3南向樹林-龍潭與中興系統-南投服務區；高公局研判，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，提醒民眾可透過另外4條長途或7條短途替代道路，避開高速公路易壅塞路段。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局指出，截至中午12時，國道全線交通量為42.6百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里。而今日上午國道主要壅塞路段為國1南向湖口-新竹系統、北向圓山-五堵、國1高架北向下塔悠-汐止端及國3南向樹林-龍潭與中興系統-南投服務區。

高公局表示，今日南向車流量大，本日上午9時許在國6東向與國3南向分別有1輛大貨車翻覆佔用內線車道，造成後方回堵2公里；接近10時國1南向有2小客車追撞，造成後方回堵8公里；另國1南向1輛聯結車與1輛小貨車追撞導致後方回堵11公里，嚴重影響國道行車順暢。

高公局研判下午起國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，以及國道1號南向台南系統至永康車多，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路易壅塞路段。高公局建議，若長途行程民眾可多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議儘量利用省縣道以避開國道壅塞。

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.14%33.86%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀