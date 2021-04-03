連假南下車流量大　高公局籲：用路人避開5壅塞路段

清明節連續假期來到第二日，交通部高速公路局今（3）日表示，上午國道主要壅塞路段為國1南向湖口-新竹系統、北向圓山-五堵、國1高架北向下塔悠-汐止端及國3南向樹林-龍潭與中興系統-南投服務區；高公局研判，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，提醒民眾可透過另外4條長途或7條短途替代道路，避開高速公路易壅塞路段。
高公局表示，今日南向車流量大，本日上午9時許在國6東向與國3南向分別有1輛大貨車翻覆佔用內線車道，造成後方回堵2公里；接近10時國1南向有2小客車追撞，造成後方回堵8公里；另國1南向1輛聯結車與1輛小貨車追撞導致後方回堵11公里，嚴重影響國道行車順暢。
高公局研判下午起國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，以及國道1號南向台南系統至永康車多，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路易壅塞路段。高公局建議，若長途行程民眾可多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議儘量利用省縣道以避開國道壅塞。