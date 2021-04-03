美的探索一甲子 知名藝術家陳輝東創作展南美館開展

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出生於臺南的陳輝東是目前臺灣畫壇在人物肖像、風景畫及靜物等領域皆能卓然有成的全方位藝術家。初期作品充滿高度實驗精神，表現、抽象與寫實構成其探索向度，加以素來關心世界美術思潮、一度客居歐美，不斷反思與內化，逐步形塑成屬於自身所特有的精神性寫實主義風格。南美館以建構臺灣美術史為使命，繼郭柏川、許武勇、洪通之後，再推出「美的探索-陳輝東創作展」，呈現出陳輝東六十餘年創作軌跡與其美感世界。文化部長李永得致詞時表示，自己深受陳輝東老師的作品感動，陳老師的畫受藝術界尊崇為「精神性的寫實主義」風格，以寫實的畫風，細膩的傳達人物的生命力與感情，以及自然環境中的光影、聲音等心境與意境，感謝陳輝東老師在臺灣美術史上寫下一頁精彩的篇章。
陳輝東從家鄉到旅居海外期間，仍然關心著大自然風景與人物身影的創作，懷抱著對故鄉的眷戀，不論是揚帆駕駛者的迎風邁進，或是辛勤漁民的努力拚搏，都能顯現出他與土地間的緊密情感，不論是抽象或具象作品，都飽含著陳輝東對大海的關心與冥想。此次展覽的主視覺〈碧海．藍天．彩帆行〉，便是極具畫家風格代表作品之一。
陳輝東所創作的人物肖像以及早期的速寫及插畫作品也是展覽中的一大看點，刻畫人物技術精湛細膩，本次展出原本安置在臺南文化中心演藝廳的巨幅畫作〈舞蹈〉，畫中的模特兒便係現為台南應用科技大學的台南家專的舞蹈科學生。記者會現場，館方精心安排台南應用科技大學舞蹈系學生進行穿著畫中舞衣開場表演，彷彿栩栩如生的舞者從畫中帶著曼妙舞步跳出了畫框來。
陳輝東的成就受各界推崇，他表示感謝所有與會貴賓的到來，期待大家從畫作感受不同的美。「美的探索—陳輝東創作展」自即日起於南美二館展至8月29日。展覽資訊：https://www.tnam.museum/exhibition/detail/237