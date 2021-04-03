劫後餘生！女童顏面骨折急問：手錶呢？ 暖心醫護買給她
記者劉雅文/台北報導
2021-04-03 17:19:21｜2021-04-03 17:22:17
台鐵太魯閣再傳意外，昨（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成51人死亡和多人輕重傷，其中一名顏面骨折的小妹妹，年僅5歲多，所幸送醫急救後目前狀況穩定，但是遇到這次嚴重事故，內心還是受到很大的驚嚇。
花蓮慈濟醫院就透露，醫護團隊一直沒辦法安穩為小妹妹冰敷臉上的傷處，醫療團隊還找出繪本希望能轉移他的注意力，但緊接著小妹妹發現她心愛的粉紅色手錶不見了，著急地跟醫護人員尋問：「我的手錶呢？」，正當眼淚又快要落下的時候，副院長吳彬安剛好帶著人文室與社會服務室的員工及社工進入病房，急忙安撫她說：「不要擔心，我們會幫妳找到粉紅色手錶的，妳要乖乖聽醫師叔叔跟護理師阿姨的話唷。」
為了實現承諾，今天上午十點，吳副院長跟團隊帶來了小妹妹的「粉紅色手錶」，雖然團隊在結束急診現場的工作之後，時間已經接近深夜，店家都關門了，但團隊人員趁著一大早特地去買。
整合醫學病房護理長云鵑，還親手為小妹妹戴上手錶，再伸出自己的手跟小妹妹說：「現在我們都有戴手錶了！」，這新手錶也成了醫護團隊跟她約定好，要好好治療直到康復的承諾。