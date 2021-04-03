快訊／好消息！COVAX首批疫苗抵台　再獲AZ疫苗19.92萬劑

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陳時中強調，首批19.92萬劑疫苗將於明(4)日上午運達桃園國際機場，該疫苗原預定於2至5月間陸續抵台，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。