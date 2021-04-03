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超商挺救護　太魯閣搜救人員「咖啡免費喝」

記者劉雅文/台北報導

2021-04-03 19:20:15｜2021-04-03 19:32:35

▲超商業者力挺辛苦的救護跟家屬，花蓮事故現場送上愛心物資。（圖／統一超商提供）
▲超商業者力挺辛苦的救護跟家屬，花蓮事故現場送上愛心物資。（圖／統一超商提供）
台鐵太魯閣再傳意外，昨（2）天上午408次，樹林開往台東的太魯閣，在上午9:28發生出軌事故，總計造成51人死亡和多人輕重傷，且後續的搜救與列車拖離作業還在持續中，不少罹難者家屬也紛紛趕到現場招魂。7-ELEVEN花蓮地區的業者，也第一時間送上溫暖，前進現場送上物資，用行動支持傷者和家屬。

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統一超商表示，1919救助協會在花蓮殯儀館外有設置關懷服務站，配合1919救助協會需求，7-ELEVEN門市支援關懷站所需物資，包括水、麵包、御飯糰、凍能飲、雞精等，提供罹難者家屬取用。

為了鼓勵辛苦的救護人員，超商業者也祭出活動，小七推出免費咖啡，凡至花蓮搜救現場之醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工，憑證件或著制服，即可至7-11 宜蘭或花蓮指定門市，免費領取CITY CAFE美式或拿鐵1杯。（指定門市宜蘭區：新馬、蜡藝館、馬賽、蘇濱、聖博、聖昌、新聖母、達基力、崇德盈、新廉瀚、祥祐、泰雅、蓮和；花蓮區：蓮慈、慈濟、門諾、長勝、統軒、蓮圓）。

和億生活集團，也表示對於台鐵意外深感痛心，員工第一時間發起一日捐，將捐出至少一日薪水，來協助救災所需。

環球購物中心也捐款500萬，期望集企業資源協助救災，以及撫卹受難家屬，同時也為救難人員、醫療團隊及台鐵加油打氣。

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