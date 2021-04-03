空污減排為高雄未來目標　環保局感謝督促盼共同努力

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近日副市長羅達生帶領環保局連續拜訪國營事業(中鋼及興達)，獲得中鋼承諾(1)煤礦封閉式建築第一期工程，將提前於8月底先完成8個倉室，其餘倉室將在年底前完成，112年再完成第二期工程，總計34個倉室。粒狀物去除效率將提升至98%，減少31.6公噸粒狀物排放；(2)將在今年內汽電共生鍋爐完成全面停燒生煤的目標，於3月1日起已經停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，屆時將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物的排放。另要求台電年底前提出評估，興達電廠燃煤鍋爐轉備用期程及除役期程提前半年~一年，未來環保局將會持續追蹤各承諾事項。
環保局表示，針對大社工業區已有多年監測，自100年8月起長期架設一座OP-FTIR進行監測，並邀請專家學者進廠檢視污染排放來源及提供可行改善方法。109年5月新增東、南側兩條側線、110年1月監測網架設完成並已公開，民眾可觀看監測數據、110年3月將再新增酸性氣體的監測及擴大東、南兩側的監測頻率(每季7天→每季16.7天)，預計10月在南側完成架設固定式OP-FTIR進行每日監測，逐步完善周遭監測，守護市民健康。
針對林園揮發性有機物(VOC)逸散，環保局亦不定期執行稽查檢測，尤其林園工業區工廠多屬石化廠，環保局歷年來皆列為加強稽查工業區，統計109年執行18,982顆設備元件VOC洩漏濃度檢測，林園區的臭氧小時第98%大值已由108年的104.4ppm下降至100ppm，改善4.2%，未來將持續加強稽查，減少逸散。
關於空污應變門檻的調降，今(110)年03月15環保署說明近日將下修應變辦法標準，環保局將積極配合環保署，提供相關資料以利署修正，本市現今啟動應變條件為達橘色預警等級(AQI>100)即成立應變中心，較相關法規嚴格（法規規定轄區內二分之一以上空氣品質監測站達紅色等級，得設立之指揮中心），本局今年亦會依環保署修正相關法規(含加嚴)修正管制措施。
環保局表示，雖然空品改善已有初步成效，109年空品良率(AQI≦100比率)由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒(PM2.5)手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%，且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區，但仍需要更多的努力，環保局願意嘗試各多的積極措施，也歡迎各界的理性參與，共同支持高雄市對抗空污的重大工程。