台帛旅遊泡泡有貓膩？林穎孟：帛琉有中國國民黨不當黨產

台北市議員林穎孟稍早驚爆，國民黨不當事業做到帛琉都有，這不是愚人節笑話，帛琉也有中國國民黨的不當黨產，國民黨何時要還錢？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 林穎孟在臉書寫下，帛琉是在南太平洋上美麗的海島國家，是我們長期可靠的友邦。零確診讓帛琉成為我們第一個開放旅遊泡泡的國家，而這也是TaiwanCanHelp 的具體成果，因為帛琉當地的醫療體系，正是台灣的新光醫院長期支援下建立。TaiwanCanHelp讓帛琉不用靠中國疫苗，就可以正常生活、建立旅遊泡泡。可惜的是，中國國民黨不當黨產觸手竟也伸這處美麗的島國，知名的 Palasia Hotel Palau，就是中國國民黨透過中央投資公司轉投資的海外黨產，如果住到的話，就是不小心把錢送給國民黨了呢。林穎孟指出，中央投資公司是中國國民黨管理、控制旗下黨產的主要控股公司。不過經過黨產會的調查發現，中投不論是成立時的第一桶金，或是後續增資的資金，都不是來自中國國民黨的黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金等等正當收入，因此認定它是不當黨產。在不當黨產處理委員會成立之後，國民黨幾次想要出脫帛琉大飯店的股權變現，但都遭黨產會駁回，因為這是國民黨應該歸還國家的資產，怎麼能自己把該還的東西賣掉呢？對此，不當黨產處理委員會稍早亦在臉書表示，從黨產到土產，從錢流到帛琉；從梅屋敷到水母湖，從介壽堂到潛水天堂；黨產泡泡帶給您疫情下最舒適的海內外旅遊生活！到海外也可以看黨產？黨營投資公司事業版圖遍及全世界，想要黨產嗎？去找吧！我把所有的財寶都放在那裡了。帛琉大飯店是中國國民黨附隨組織「中央投資股份有限公司」持股80%的海外資產，而本會已經在105年11月25日命中投公司股權應移轉為國有！新聞來源為Newtalk 新頭殼不當黨產委員會稍早亦針對國民黨帛琉黨產進行批判 圖:擷取自不當黨產委員會臉書 快篩機進駐帛琉！用唾液、2.5小時就能得知是否染疫疫情後旅客絕跡 帛琉餐廳闆娘感嘆：以前一晚能翻三桌影／旅遊泡泡搶救觀光！帛琉總統惠恕仁身段超柔軟