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「城南有意思」展現台日厚友情　6萬民眾湧入歡度兒童節

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-03 20:21:52

城南有意思系列活動「春日晒書市集」入口意象
▲城南有意思系列活動「春日晒書市集」入口意象，呈現台日濃厚友情。（圖／文化總會提供）
文化總會自2018年起開始舉辦「城南有意思」親子嘉年華，今年為期兩天的活動於兒童節連假期間舉辦，文化總會副秘書長李厚慶在今（3）日表示，今年為響應台日友情，兩大市集入口意象採用「不倒翁」、「鯉魚旗」、「招財貓」以及台灣廟會常見的「神童頭套」等台味與日風的經典小物裝置，兩天來估計有近6萬民眾攜家帶眷來踩街。

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於兒童節連假期間舉辦的「城南有意思」系列活動，今年邁入第4年，為期兩天的活動於今（3）日畫下完美句點。文化總會副秘書長李厚慶表示，自2018年起，城南有意思親子嘉年華成了大小朋友引頸期盼的活動，包括文總與農委會、豐年社攜手合作、煮婦們最愛的「春日好好市集」，文青、樂迷們汲取養分的「春日晒書市集」，還有小朋友尬舞放電的「童謠安可體驗特展」與文總後巷由一群國二生企劃的「城南童樂會」等。

李厚慶提及，台日友好是今年的重要主軸，「春日晒書市集」中的攤商都規畫了日本味的小亮點。在《沒有新歌的唱片行》中可以找到已淡出日本樂壇的歌星唱片，包括安室奈美惠精選專輯以及去年底單飛不解散的《少年隊》35周年紀念專輯，甚至有「歌謠界的女王」之稱的美空雲雀專輯等，就連近來全球吹起的CITY POP風潮，也能在這裡跟上風。而首次加入的誠品書店也帶來豐富的日雜及最近風靡全台的奈良美智相關書籍。此外，來自日本大阪RETRO印刷店JAM，也是熱門攤位，如版畫以單色疊印的方式印製，製作專屬的手提袋，是最棒的紀念品。而今年的「春日好好市集」也特別設置「台日交流區」，他強調，城南地區是日本時期重要的發展區域，有豐厚的歷史意義和文化底蘊，透過文化象徵與食農連結，呈現台日交流的淵源和異同，而現場以台灣在地蔬果為食材，製作日式料理，他說，美好的風味就像台日間情誼般濃郁。

李厚慶進一步表示，城南周邊的在地場館、博物館、社區商家與公部門等，都是值得深入發掘的地方，尤其去年重新開幕的牯嶺街小劇場是台灣「前衛劇場美學」與「歷史文化資產」共存的一個指標性所在地，今年首度入列城南有意思，許多戲劇迷便是衝著她而來。老屋新生的城南鄰居還有NPO聚落，過去曾是孕育無數學子的北一女教師宿舍，由Impact Hub Taipei成功複製過往空間營運的經驗，讓這棟建築成為聚集社會企業、創意社群等組織的新載體，是公私協力的最佳典範。此外，「南昌家具發展協會」利用廢棄木頭家具，推出「快樂彩繪家」以及「筷樂製造所」手作體驗，讓民眾彩繪小屋樣品、製作專屬竹筷，倡導永續環保、循環經濟的理念。

李厚慶說，兩天來估計近6萬民眾攜家帶眷來踩街，文總搭配兒童節連假舉辦城南有意思，兩大市集入口意象採用「不倒翁」、「鯉魚旗」、「招財貓」以及台灣廟會常見的靈魂人物「神童頭套」等台味與日風的經典小物裝置，成為城南最夯的打卡拍照點。透過多樣化的活動，整合區域公、私單位、店家及社區里民等，連結成文化共同體，探索城南歷史的軌跡並活化街廓的人文藝術，獲得廣大迴響，他期待，就如鄭副會長所言，未來城南有意思不只是一個活動，更是一場文化運動，也期待明年此時與大家再次相聚城南。

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