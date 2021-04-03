太魯閣51死出軌意外　上百家屬揮舞招魂幡盼亡靈歸來

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今日上午6時多，第一線搶救單位已拉出第1節車廂，隨後拉出第2節車廂進行吊掛作業，由於車廂卡在隧道內且變形嚴重，搶修工作相當困難，截至今日晚間也僅完成兩節車廂的拖出作業，而下午時間則在進行鐵軌修復，以利拉出第3節車節，據悉最快今晚就會完成。
台鐵工務處長陳仲俊指出，該路段的邊坡整治工程在連假期間是處於停工狀態，在內部群組上都有回報和緊密聯繫，但目前仍不清楚為何處於停工狀況，李男卻駕駛工程車前往視察，也沒有在群組內回報，直到意外發生，才得知李男有前往工地，因此詳細狀況還需要持續了解。
現場採證與時間賽跑 檢察官：不放棄任何機會
花蓮地檢署主任檢察官曾開源表示，在昨天晚上7點，結束兩次地毯式搜救之後，檢察官即與運安會人員、檢視人員，在台鐵相關人員的陪同下，開始進行現場的證物採集、勘驗和現場重置工作，目前到了一個段落後就會逐步開放鐵道和部分車廂重建，現在已經進行了兩個車廂，同時不會放棄積極搜救和採得DNA比對的機會。
曾開源說明，今天已經整理了1至4車在車廂內以及鐵軌上的遺失物，請花蓮分局警察隊送至花蓮車站前，開放民眾招領。此外，如果有再尋獲遺體，也會送到殯儀館進行DNA鑑定與造冊，稍早正在進行軌道重建，完成後就能把第3節車廂拖出，之後會再請鑑識人員、檢察官再做一次勘驗，清理完一節就會檢查一節，不會放棄任何細節。
哭喊亡者姓名令人鼻酸 上百家屬揮舞招魂幡召靈
而從今日下午2點開始，第一組罹難者家屬抵達事故現場進行召靈儀式，接近下午3點左右，總共166名家屬抵達現場，長長的人龍中超過20多隻的招魂幡，在法師的帶領下眾人齊呼喊自己已故親友的姓名，盼將罹難者魂魄帶回。
不少家屬帶著罹難者的生前的衣物、娃娃，希望接亡魂回家，由於罹難者人數眾多，因此由法師、花蓮縣長徐榛蔚代表擲筊、招魂，罹難者家屬則在事發地點上方空地手捧牌位等待。
現場的呼喊聲夾帶著哭聲與哀嘆，在招魂儀式開始後20分鐘左右更降下大雨，有同為乘客的家屬坐著輪椅也趕到現場進行招魂，眼淚在上百名家屬的臉上不斷滑落，甚至有家屬哭暈在地，心痛與哀戚之感，實難以用文字表達。
搶救工作刻不容緩 工程車頭卡車廂間難作業
而截至今晚9點左右，陳仲俊受訪表示，目前還在進行第3節車廂的拖出作業，而無論氣候如何，預計目標是在午夜左右能順利移出，但是現場狀況仍難以評估，不過比較困難的是，工程車的車頭卡在第3和第4節車廂之間，因此後續的救援作業還是要仰賴運安會在現場進行建模分析，以利後續搜救。
而現場在下午4點多，搜救人員今天在事故列車第6節車廂再發現1具變形遺體，檢方將死亡人數暫上修至51死，身分仍待確認中，花蓮縣消防局第一大隊大隊長朱哲民受訪表示，其實這具大體很早就發現，只是礙於現場機具與救災困難才未動作，目前已採集相關DNA資訊，送往比對，若為新的罹難者再由檢查官宣布正式上修。
此次意外共有51人罹難，包含司機員1人、助理司機1人、乘客49人，目前已確認47人姓名，並已安排專人關懷，罹難者中包含1名法國人、 2名美國人 ，還有2人送醫急救後不治。
在受傷方面，188人均已送醫，包含2名日本人、1名中國人、1名澳洲人，目前住院中41人，出院145人，目前住院情形為805醫院8人、花蓮慈濟醫院17人、花蓮門諾醫院6人、部立花蓮醫院3人、台東基督教醫院3人、蘇澳榮民醫院1人、台北慈濟3人 。