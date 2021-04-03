P聯盟／肯定譚傑龍已有外線長人技巧　田壘：但他缺信心

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過去在三民家商，田壘的條件就已經相當出色了，不過那時候他還是主打中鋒，直到進入達欣後，劉嘉發教練希望他能精進自己的外線進攻技巧，成為更加全面的長人，前者也做到了這個要求，成為國家隊四號位的標竿。
譚傑龍的經歷和田壘類似，他在高一到高二時是一名標準的內線長人，高三時泰山高中教練團才慢慢協助他轉型。如今到了夢想家，首季他就已經展現出自己能成為出色高砲台的潛力(三分命中率32.43%)，不過教練團希望他做到的遠遠不僅只有這些。
夢想家總教練朱利爾斯過去就不諱言希望譚傑龍能在攻守兩端做出更多貢獻，而不是只做定點射手而已，對此他本人自己也明白，「我現在缺的就是經驗吧，該投、該切、該傳的時機掌握的不夠好，這些就只能多打比賽，慢慢去成長。」
而田壘則是覺得，譚傑龍技術上已經沒有問題了，但自己認為他缺少了一點信心，「他下場就是容易綁手綁腳，其實我們私底下都有和他說，但這一點也需要他自己去轉換心態。」
「就像他每次外線有機會出手時，都猶豫了；會去做一些切入上籃，然後好幾球他明明可以扣籃，他卻不扣！這是他自己的問題。」田壘笑著表示，在自己看來譚傑龍不太需要轉型，問題在於他能做到這些動作卻信心不足。
而譚傑龍也認同前輩的話，他透露其實之前熱身賽表現不錯，所以教練有多給他機會，但自己沒有把握住，所以影響了在場上的信心，但相信之後調整好心態，就能在場上為球隊做出更多貢獻。