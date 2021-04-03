朝野因應公投戰　修憲議題下會期前恐難具體進展

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北3日電）立法院修憲委員會成立多時，迄今尚未召開首次會議，綠營人士今天表示，828公投日之前，設定先以召開公聽會為主，預計9月立法院新會期開議，再力拚提出黨版的修憲草案；藍營也以推動公投為主，修憲將等民進黨先出招。





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總統蔡英文3月31日出席民進黨憲政改革小組第一次會議致詞，對憲改提出「一重點、兩任務」，她說，現階段憲改重點就是各項憲改議題應被充分對話、形成共識；兩任務即是讓憲政體制更完善與提出黨版修憲草案。





不過，立法院修憲委員會成立多時，修憲提案也超過40個，但這個會期立委報到至今已屆滿兩個月，修憲委員會仍未召開第一次會議。立法院人士表示，雖已成立修憲委員會，但要啟動運作仍需朝野協商。





綠營黨政人士表示，民進黨立法院黨團認為此時不是處理修憲議題的最佳時機，8月28日公投前設定先以召開公聽會為主，預計9月立法院新會期開議，再力拚提出黨版的修憲草案。





綠營人士分析，修憲攸關國家體制的百年大計，國民黨內部因黨主席選舉敏感時刻，7月下旬將選出新黨魁，此時討論修憲議題，未來新黨主席產生後是否有不同看法，屆時若要打掉重練，恐徒增紛擾。





他說，兩大黨對於修憲或憲改的動向攸關修憲或憲改最後的成敗，因此寧可緩出招也不想急著端菜上桌。





不願具名的國民黨立委表示，此時國民黨不必急於拋出修憲題目，一切就等民進黨先出招，也希望民進黨在修憲議題上，不要打假球。





他指出，黨團目前的主要工作就是做好監督政府的角色，以及全力推動國民黨所提出的反萊豬、公投綁大選2項公投案。（編輯：楊玫寧）1100403



