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2021高雄草地音樂會復辦演出前　先為台鐵受難者默哀

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-03 23:10:13

▲2021高雄春天藝術節今晚在高雄市立美術館廣場舉辦草地音樂會，在首場節目正式開演前，全體觀眾也起立，為2日在花蓮發生的台鐵太魯閣號意外默哀1分鐘。（圖／高雄市文化局提供）
▲2021高雄春天藝術節今晚在高雄市立美術館廣場舉辦草地音樂會，在首場節目正式開演前，全體觀眾也起立，為2日在花蓮發生的台鐵太魯閣號意外默哀1分鐘。（圖／高雄市文化局提供）
高雄春天藝術節草地音樂會今(3)日晚間晚間在高雄市立美術館旁復辦，播出全版動畫電影《馴龍高手1》搭配楊智欽指揮領軍的高雄市交響樂團演奏揭開序幕，演出前主辦單位高市府文化局特別邀請現場觀眾起身，為罹難同胞默哀與追悼。也希望透過音樂，能帶給所有人療癒和寬慰。

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▲▲草地音樂會開場前，全場觀眾起立，為台鐵事故的受難者默哀1分鐘。（圖／高雄市文化局提供）
▲草地音樂會開場前，全場觀眾起立，為台鐵事故的受難者默哀1分鐘。（圖／高雄市文化局提供）
2009年起，高雄市政府文化局在副市長史哲（時任文化局局長）的開創下高雄市文化局舉辦第一場沒有椅子的音樂會，大家在微風星光燦爛的草坡上體驗交響樂，「草地音樂會」頓時成為全台爭相仿效的音樂會模式；高雄春天藝術節音樂會已然成為高雄春天的專屬樣貌，更引領全台開始草地野餐音樂會的風潮。

每年，春藝策劃團隊們都絞盡腦汁企劃製作每檔草地音樂會，除了與國際知名的電影公司、影視音樂會製作團隊合作。我們更自己企劃製作臺灣電影系列的影音音樂會，甚至更層走出高雄到台北演出，各檔節目更深受觀眾們喜愛，場場演出都是近乎完售，場場爆滿。

文化局表示，高雄春天藝術節草地音樂會在高雄已經是超過10年的音樂饗宴，為了防疫，在去年也不得不暫時停下腳步。而在台灣因為有很多很多人的團結努力，讓疫情得以控制，在今年此刻，我們才能復辦草地音樂會。

今晚，原是歡欣榮耀的時刻。但昨天發生了花蓮台鐵太魯閣號出軌事故，許多國人同胞因此而離開，也有更多人受傷，無論是身體或是心理的傷痛，都在等待復原。

這樣難受的時間點，大家除了共感這樣的悲傷，也希望透過音樂，能帶給所有人療癒和寬慰。如同過去許多艱辛的時候，高雄、台灣，這塊土地上的人因為心緊緊團結在一起，而生出力量，陪伴彼此度過所有的難關。

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