2021高雄草地音樂會復辦演出前　先為台鐵受難者默哀

我是廣告 請繼續往下閱讀
2009年起，高雄市政府文化局在副市長史哲（時任文化局局長）的開創下高雄市文化局舉辦第一場沒有椅子的音樂會，大家在微風星光燦爛的草坡上體驗交響樂，「草地音樂會」頓時成為全台爭相仿效的音樂會模式；高雄春天藝術節音樂會已然成為高雄春天的專屬樣貌，更引領全台開始草地野餐音樂會的風潮。
每年，春藝策劃團隊們都絞盡腦汁企劃製作每檔草地音樂會，除了與國際知名的電影公司、影視音樂會製作團隊合作。我們更自己企劃製作臺灣電影系列的影音音樂會，甚至更層走出高雄到台北演出，各檔節目更深受觀眾們喜愛，場場演出都是近乎完售，場場爆滿。
文化局表示，高雄春天藝術節草地音樂會在高雄已經是超過10年的音樂饗宴，為了防疫，在去年也不得不暫時停下腳步。而在台灣因為有很多很多人的團結努力，讓疫情得以控制，在今年此刻，我們才能復辦草地音樂會。
今晚，原是歡欣榮耀的時刻。但昨天發生了花蓮台鐵太魯閣號出軌事故，許多國人同胞因此而離開，也有更多人受傷，無論是身體或是心理的傷痛，都在等待復原。
這樣難受的時間點，大家除了共感這樣的悲傷，也希望透過音樂，能帶給所有人療癒和寬慰。如同過去許多艱辛的時候，高雄、台灣，這塊土地上的人因為心緊緊團結在一起，而生出力量，陪伴彼此度過所有的難關。