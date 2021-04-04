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首批自COVAX分配AZ疫苗　19.92萬劑今凌晨5時順利抵台

記者賴志昶／台北報導

2021-04-04 09:03:56｜2021-04-04 09:07:32

▲國內於22日正式開打AZ疫苗，目前據官方統計，已有4000位醫護人員已經接種。（圖／記者陳明安攝）
▲AZ（AstraZeneca）疫苗日前已正式在台開打，截至昨（3）日為止約已接種1萬7056劑。（圖／NOWnews資料畫面）
我國向COVAX平台所採購102萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，首批19.92萬劑於今日凌晨5時許抵達桃園國際機場，經海關、航警局等人員檢驗後，在航警護送下送往某醫療冷儲物流中心存放。

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中華航空公司此次配合政府執行疫苗運送任務，並派出A350-900客機執飛，班機於今日清晨5時21分左右抵達國門。由於疫苗儲放溫度較低，海關、航警等人員在機坪檢視相關文件後，讓疫苗以最快進度通關送往冷鏈倉儲存。

中央流行疫情指揮中心陳時中昨日指出，此批疫苗同樣屬於韓國廠製造，原定於最快2月到貨，但由於得集中於荷蘭阿姆斯特丹後，才能運往台灣，因此延遲至今才抵台；另外，推測該批疫苗有效期限較短，會加速檢驗，並考慮擴大接種對象。

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