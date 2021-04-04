睽違台灣20載 唐風珠寶藝術家張櫻覺攜「夢迴殿堂」登場

享譽國際知名唐風珠寶藝術家張櫻覺，睽違台灣近20年，意外因疫情滯留而促成「夢迴殿堂」個展美事。張櫻覺表示，正在台中舉辦的「夢迴殿堂」個展，比照國際參展規格公開多年珍藏，件件獨一無二，希望透過珠寶藝術萬千風華，療癒鄉親悶壞了的心情。





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「夢迴殿堂」即日起至4月27日在台中「道禾六藝文化館」驚豔登場，展出上百件珠寶金工、刺繡、書畫藝術、禪佛美學作品，或娓娓訴說亙古的文化內涵、或呈現古今融合的文青新時尚。





▲唐風珠寶藝術家張櫻覺，擅用古詩詞意境結合珠寶設計，作品獨具東方文化底蘊。（圖／張櫻覺提供）

張櫻覺說，唐風珠寶設計精神跨越千年時空，擷取唐朝最興盛的人文文化、生活藝術與浪漫詩詞意境，因此獨具東方文化性、藝術性及個性感。此外，取材大膽特殊且鑲工精緻，在國際時尚舞台最讓人驚艷，每每引發追求頂尖時尚的珠寶界，對她的東方美學關注與追逐。





張櫻覺珠寶個展，細分「東方殿堂之美」、「彩蝶飛舞戲花間」、「舊愛新歡憶風華」3大主題，各擁風華與詩詞意境。其中一件胸針、項墜兩用的「樓前花開香滿堂」，以艷紅珊瑚，呼應翠頂（沙弗萊）黑瓦，是對比的張力；並以白翡翠的貴氣、詮釋湖石的雅緻，呈現清新人文氣質，正是「東方殿堂之美」系列代表。





▲「夢迴殿堂」珠寶個展中，舊愛新歡憶風華系列，賦了老物件新風華。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.4)

另一件「金秋花魁－芙蓉頌」胸針，因空靈優雅又顯嬌貴姿態，備受矚目。張櫻覺說，在「若遇春時占春榜，牡丹未必作花魁」這句古詩詞中，早已對芙蓉花做了最高評價，讚歎此花在金秋時節盛開時，其嫵媚、嬌嫩之姿，是秋光中最佳錦色。





因此，她特選青色、玻璃種質地翡翠，以多層次的深雕工藝手法，呈現出生動嬌貴的花朵；再配上繽紛多彩的紅寶、藍寶、紫晶、碧璽、彩剛、祖母綠等各色寶石，巧意點綴於葉片、花蕊、葉緣，把花朵妝點得更燦爛奪目，稱為花魁當之無愧。





▲唐風珠寶藝術家張櫻覺攜「夢迴殿堂」登場，展出多年珍藏要與台中人分享交流。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.4)

除了珠寶藝術設計，張櫻覺對禪學、生活美學，也始終執著追求。為使個展內容更豐富多元，她帶來十分實用的設計性生活美學飾品；另外，更把珍藏的書法繡藝、古玉、文品等同時展出，與中部地區同好、藏家交流分享。





張櫻覺於1987年在台北成立禪蒲企業，專營美學藝術空間，跨界在文化藝術創作及珠寶藝術設計間；並以「禪風（Zen）」和「唐風（BEL-TUNG）」為品牌主題，風格呈現多元的人文藝術及宗教意境珠寶。









