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遭爆閃辭TVBS新聞部副總　詹怡宜坦承3年前就有退休念頭

記者臺孝婷/台北報導

2021-04-04 09:51:55｜2021-04-04 11:20:14

▲詹怡宜透露想要嘗試不一樣的生活方式。（圖／詹怡宜翻攝臉書）
▲詹怡宜透露想要嘗試不一樣的生活方式。（圖／翻攝詹怡宜臉書）
TVBS新聞部副總詹怡宜遭爆將離開任職28年的老東家，對此她向《NOWnews今日新聞》否認自己是閃辭，解釋只是覺得自己年資到了，想要嘗試不一樣的生活方式，沒想到此事會鬧上新聞，「且是出現在一連串台鐵意外事故的消息中，讓我對所有主管同事，特別是正辛苦採訪的新聞部同仁們感到非常非常抱歉。」

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▲詹怡宜（右）是金鐘獎常客。（圖／詹怡宜翻攝臉書）
▲詹怡宜（右）是金鐘獎常客。（圖／翻攝詹怡宜臉書）
詹怡宜坦承3年前就有退休計畫，但一直沒有勇氣踏出這一步，「今年發現我的跨年日記已經有好幾年都寫著新年新希望就是要退休，才覺得是時候付諸行動了。」對於將要離開待了長達28年的公司，詹怡宜雖然難掩不捨情緒，但對於未來人生規劃仍會努力尋找新的平衡點。

詹怡宜也在聲明中表示：「TVBS新聞部的好成績有目共睹，公司正積極創新穩健成長中，我自己要離開這個待了28年像家的地方，當然捨不得，但是總要面對這一天的。許多需安排、交接的，及內外上下還有好多事得處理，只盼望能圓滿過渡，所以打算接下來好好處理這些事，但實際要花多久時間，其實我也還不確定。」

▲詹怡宜曾靠《一步一腳印發現新台灣》敲響金鐘。（圖／翻攝《一步一腳印發現新台灣》臉書）
▲詹怡宜曾靠《一步一腳印發現新台灣》敲響金鐘。（圖／翻攝《一步一腳印發現新台灣》臉書）
詹怡宜除了是TVBS新聞部副總外，也是節目《一步一腳印發現新台灣》主持人，該節目曾4次入圍金鐘獎，並2度獲獎，詹怡宜也靠著《一步一腳印發現新台灣》奪下2005年金鐘獎「文教資訊節目主持人」。

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