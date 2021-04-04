WHO報告強調野生動物風險　專家：中國需求才是罪魁禍首

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中國微生物學專家、參與病毒溯源研究的童貽剛（Tong Yigang）表示，這項研究報告讓北京去年決定禁止野生動植物貿易。
然而實際上很少有政府將處理動物走私，或是野生動物交易放在行政的優先位置，以中國周邊的緬甸為例，鄰近雲南省西雙版納的勐拉（Mong La）當地的穿山甲一直被運往中國，當地的動保團體批評，如果沒有中國的需求和投資，緬甸和勐拉根本不會形成野生動物走私網路。
除了野生動植物交易，WHO報告還建議人們注意在「符合法規」經營的野生動物養殖場，這些野生動物通常被作為中藥、皮草的來源。這類的養殖業實際上比一般野味交易存在更大的風險。
紐約野生動物保護協會（New York’s Wildlife Conservation Society）主任沃爾澤（Christian Walzer）表示，一般來說，病毒從一個宿主傳播到另一個宿主身上時，很容易產生突變，而在養殖場內，存在大量擁有遺傳同質性的動物，這很容易讓病毒進化成更棘手的存在。
國際人道協會（Humane Society International）中國專家彼得（Peter Li）表示，把數百萬隻動物塞在一起，創造了一個疫情大流行的絕佳溫床，除非我們禁止動物毛皮養殖，否則人類公共安全仍會處於隨機的風險中。
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