NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

WHO報告強調野生動物風險　專家：中國需求才是罪魁禍首

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-04 10:07:37

中國市場
▲國際動保團體、鄰近中國的當地人士批評，中國市場對「野味」、野生動物的需求以及投資，才是增加疫情風險的最大原因。（圖／美聯社／達志影像）
世界衛生組織（WHO）近日發表國際專家小組對新冠肺炎（COVID-19）病毒的溯源報告，排除了實驗室外洩的可能，將重點放在動物作為傳播媒介；然而報告可信度受到組織內外部的質疑。《路透社》今（4）日引述專家見解認為，有鑒於WHO的報告強調動物傳播的可能性，中國及附近鄰國必須減少野生動物的交易以及相關養殖產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》報導，WHO主導的研究報告在週二（3月30日）發表，內文強調肆虐全球的新冠病毒很可能是透過中間物種，從蝙蝠傳至人類世界，而野生動物養殖在這個傳播過程中佔據重要的角色。中國當局對成千上萬的動物樣本進行測試得出初步判斷，水貂和犬隻的可能性較大，需要在養殖場進行更多調查。

中國微生物學專家、參與病毒溯源研究的童貽剛（Tong Yigang）表示，這項研究報告讓北京去年決定禁止野生動植物貿易。

然而實際上很少有政府將處理動物走私，或是野生動物交易放在行政的優先位置，以中國周邊的緬甸為例，鄰近雲南省西雙版納的勐拉（Mong La）當地的穿山甲一直被運往中國，當地的動保團體批評，如果沒有中國的需求和投資，緬甸和勐拉根本不會形成野生動物走私網路。

除了野生動植物交易，WHO報告還建議人們注意在「符合法規」經營的野生動物養殖場，這些野生動物通常被作為中藥、皮草的來源。這類的養殖業實際上比一般野味交易存在更大的風險。

紐約野生動物保護協會（New York’s Wildlife Conservation Society）主任沃爾澤（Christian Walzer）表示，一般來說，病毒從一個宿主傳播到另一個宿主身上時，很容易產生突變，而在養殖場內，存在大量擁有遺傳同質性的動物，這很容易讓病毒進化成更棘手的存在。

國際人道協會（Humane Society International）中國專家彼得（Peter Li）表示，把數百萬隻動物塞在一起，創造了一個疫情大流行的絕佳溫床，除非我們禁止動物毛皮養殖，否則人類公共安全仍會處於隨機的風險中。

▲穿山甲的鱗片常被當成中藥，導致穿山甲遭到大量捕殺，也促使緬甸－中國雲南邊界穿山甲的走私行為興盛。（圖／美聯社／達志影像）
▲穿山甲的鱗片常被當成中藥，導致穿山甲遭到大量捕殺，也促使緬甸－中國雲南邊界穿山甲的走私行為興盛。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.75%34.25%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀