籃球／美國男籃總經理將在奧運後換人 傳將由Hill接任
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-04 10:38:04
美國男籃隊總經理將換人，傳「好好先生」Grant Hill將在東京奧運後接替Jerry Colangelo，為美國男籃下一任的總經理。而他上任後的第一件事，就是得尋找美國隊新的總教練人選。
Colangelo在2006年成為美國男籃總經理，那時候正是美國隊在國際賽最低迷的時期，他組建了2008年北京奧運的「救贖之隊」，並成功拿回奧運金牌，總計他任內，美國男籃的戰績是97勝4負，並且3奪奧運會金牌。
不過2019年世界盃美國隊徵召不利，在缺少巨星坐鎮的情況下，該屆賽會熱身賽先輸澳洲，8強輸法國，5-8名排名賽敗給塞爾維亞，寫下隊史最差的第7名，讓Colangelo也遭致批評。
Hill是1996年奪得亞特蘭大奧運會男籃金牌那支美國隊的成員，那年球隊裡還有Charles Barkley、Shaquille O'Neal、Hakeem Olajuwon和Scottie Pippen。
成為美男籃總經理之後，Hill的一個首要任務就是選定下一屆美國男籃的主帥，因為當前教頭Gregg Popovich預計將在今年奧運會結束後卸任。