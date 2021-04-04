太魯閣事故元凶李義祥遭爆有黨證 曾列入採購黑名單1年
記者賴志昶／台北報導
2021-04-04 13:01:51｜2021-04-04 13:07:06
釀成51死太魯閣出軌事故的義祥工業社負責人李義祥，日前被爆料稱有民進黨黨證。對此，交通部次長王國材今（4）於台鐵記者會上表示，他並不知道李是否有黨證，不過公部門招標都有黑名單，若有違規會有一年或固定時間無法承接標案。台鐵局也補充，李過去於2009年到2010年時間，曾被列入採購公報拒絕往來廠商。
日前有網友爆料，李義祥不僅是擁有黨證的民進黨員，還是民進黨花蓮縣黨部的黨代表。不過，民進黨花蓮縣黨部則回應，李已於去年5月卸任，已非黨代表一職。
針對李義祥有黨證一事，王國材今回應，並不清楚。台鐵副局長朱來順則補充，李義祥過去於2009年到2010年有違反規定的紀錄，在2009年3月10日至2010年3月10日有被列為採購公報拒絕往來廠商，但太魯閣事故的工程是在2019年4月開工，已經過違規許久時間，因此李才能承接工程。
交通部參事賴明煌也表示，該工程過去有兩度招標，但在第一次因無廠商投標而流標，第二次僅有聯合大地投標，因此才會將工程交由該廠商承辦；投標過程都依照採購法公開程序，也有經過公開招標。