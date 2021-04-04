傳林佳龍已口頭請辭 綠委要他「有種就留下解決問題」
記者劉育辰／綜合報導
2021-04-04 10:56:11｜2021-04-04 11:01:27
台鐵太魯閣號408車次，在4月2號因工程車從邊坡滑落、衝撞，導致出軌意外，目前已知造成48人死亡、198人輕重傷。外傳交通部部長林佳龍已向總統蔡英文口頭請辭，為這半世紀以來最嚴重的事故負起政治責任，但民進黨立委許智傑今（4）日則在臉書發文，要林佳龍「有種留下」把問題解決，才是真正負責任的做法。
許智傑今日在臉書發文表示，「辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法。」許智傑認為，台鐵每發生重大事故，就請交通部長辭職負責，但問題並未因此改善，台鐵最大問題是人事觀念老舊，不管誰當局長、誰當部長，都無法解決這個問題。台灣寧可花大錢做建設，卻沒有魄力解決台鐵維護保養和人力短缺的問題，台鐵必須徹底翻轉，才有機會減少未來災害發生的可能。
許智傑強調，公務員大部份都不錯，但有一些害群之馬，為了私利害了公部門的品質和人民對政府的信任，尤其是老舊部門，長久盤據單位沒調動的少數不好的公務員。他們對工程標案可能有長期熟識且品質差強人意的廠商，若遇到他們，驗收時就可以寬鬆一點，若是不懂內部習慣「誤闖」得標的外來的廠商，驗收時便刁難，將工程小瑕疵放大，甚至搞到公司無法順利完成工程結案而倒閉，表面上好像嚴格控管品質，但反而是劣幣逐良幣，反而破壞工程品質或造成更大的災害。
許智傑也說，這次事故發生的原因及過程，有賴專業、公正單位做深入的調查。但台灣公務體系的問題也確實存在，他希望少數的害群之馬能痛定思痛、徹底悔悟，不要再犯同樣的錯誤。希望林佳龍敢改革、敢說、敢負責，這才是真正負責任的表現，也希望總統蔡英文和行政院院長蘇貞昌能夠支持台鐵向高鐵一樣民營化，效率和日後的安全，應該會更好。