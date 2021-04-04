掃墓沒跪著拔草就是不孝？媽怒：海葬算了　眾曝真實想法

今（4）天是一年一度的清明節，相信許多民眾都會準備水果、餅乾去掃墓祭祖，當然，也有人已經提前去上香祭拜。然而，昨（3）晚有網友就在PTT透露，他媽媽認為，沒有親自下跪除草、掛紙（壓墓紙），就是對祖先大不敬，更暴怒直呼「以後我的骨灰灑大海算了」，讓他無法理解，便詢問大家「掃墓沒有親自清潔就是不孝嗎？」掀起熱議。

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原PO在

PTT女孩板

透露，自己最近跟家人在討論「掃墓沒有親自清潔就是不孝嗎？」 他表示，因為朋友家族掃墓， 都是直接帶鮮花、水果、供品去祭拜，清潔的部分則是請人處理，所以掃墓是輕鬆愉快的家族大聚會，但是他們家的墓園有些祖先沒有葬在一起，所以掃墓很像「踩點任務」，一家子帶著水桶、刷子等到處跑。

▲有網友提問「掃墓沒有親自清潔就是不孝嗎？」引來鄉民分享內心真實想法。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著指出，光是祭拜的部分，全部清一輪就要花很多時間，他跟朋友都認為，掃墓應該先考慮活人的心情， 經濟上出得起，就雇人清理，大家盡量心情輕鬆，不過，他媽則覺得「掃墓不『親自掃』就是大不敬，火起來還說以後自己骨灰都灑大海算了，你們都不用掃！」因此他便好奇大家「怎麼想？一定要在大太陽下跪在墓碑上擦拭拔草才叫有誠意嗎...」同時直言「還好近代大部分人都選火葬了，現在鬧水荒順便也幫後代省水，純粹發牢騷，明天還是得出門扮孝女...」

話題一出，網友紛紛曝光內心真實想法，「我爸也是阿，堅持子輩要去掃阿，反正一年一次還好啦」、「那我沒去掃墓不也是大不孝，過時的觀念該改改啦！」、「剛才掃墓回來，隔壁也是1年花6000，請人種草打掃，看起來賞心悅目，哪裡不好？」、「以後就是後代剩一個拔一堆草，又或者是直接被後代遺忘，不如直接放骨灰罈擺一起，要拜一起拜」、「先問一個，有去（掃墓）就是孝順嗎？」、「代客除草還會定期上去照顧，比一年掃一次好吧！」（編輯：許苡晴）