太魯閣出軌救災第三日　16名工程、土木專家前往隧道探勘

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林佳龍進一步說明，之後的檢測報告內容，會包含是否可以通車或需要結構補強，「沒有安全就沒有通車」，先前在搶通的過程是把損壞、卡住的列車和相關遺骸在時間內脫出， 現在同步作業進行結構安全檢測，「我的角色我就要承擔起整個救災和搶救的工作。」
台灣世曦副總經理李元堂表示，今天也邀請了土木技師公會組成專家小組，今天共有16人會進入隧道，但因為隧道現場內部凌亂，不確定可深入到多少，因此會從南北兩個洞口進行勘察。
李元堂說，該隧道是在北迴建造時期久已經建設的產物，但由於近年北迴線有雙軌化、電氣化的改造，經過評估因為該隧道本身結構體安全，所以才會實施電氣化，因為現在正起意外對隧道有擦撞，因此會在清空隧道之後進行結構安全的目測判斷，之後再用儀器對隧道斷面進行測量，最後再使用光達建模，長期來看也會建議交通部安裝長期監測系統，可以對隧道做精確的判斷。
土木技師公會主委朱宏家表示，將隨時配救災進度，派土木技師進到現場，事後的結構檢測報告會送到交通部，看是結構需要補強或是可以安全執行。
交通部次長、台鐵局代理局長祁文中則說，今天大致上的目標是把第四第五節車箱拉出隧道，第四車廂正在進行最後評估，目前仍然不放棄利用繩索和重建完畢的軌道，直接浮揚車體並拉上軌道拖出駛離，如果不行，就會用滑輪式的浮揚機具，並在車廂下方加上鋼板直接將車廂脫出，但如果採用此方式，車廂、軌道和繩索全部都會損壞，現在正在進行最後的評估作業，不管是哪一種方法都會做好準備。