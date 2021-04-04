美軍3戰艦今早進入南海 中國智庫驚：實戰部署意味增強
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-04 11:55:04
美國航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）打擊群今（4）日上午經過麻六甲海峽進入南海，為該軍艦今年第3次在南海活動執行任務，中國智庫指，美國航母實戰部署意味顯著加強，推測未來美國軍艦在南海活動的頻率將會繼續增加。
長期關注美國船艦、戰機在太平洋地區活動的中國智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative）今日發表微博，指AIS信號（自動辨識系統）顯示，4月4日上午8點左右，美國海軍打擊群，包括羅斯福號、拉塞爾號驅逐艦（USS Russell DDG-59）、邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill CG-52），經由麻六甲海峽進入南海活動。
南海戰略態勢感知指，這是航母羅斯福號今年第3次進入南海活動。智庫主任胡波早前就美國海軍行動做出分析，認為最近美軍航母行動的「規律性」降低，而實戰部署的意味顯著加強，如果延續這樣的戰略，美國航母進出南海的頻率將大幅上升，可能會達到每年數十次。
根據中國官媒，南海戰略態勢感知主任胡波3月中旬曾透露，智庫發佈的《2020年度美軍南海軍事活動不完全報告》統計，去年美軍對中國實施「前所未有」的軍事威懾行動，未來美國可能會拉攏地區內的盟友進一步進入南海事務，藉此遏制中國海上勢力。
美國2020年在南海部署航母、兩棲戰隊以及核動力潛艇、B-52H、B-1B轟炸機，從規模和數量上來看，美軍在該地區的軍事活動強度達到近年來新高。但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美國在水面力量不足的情況下，轉而加強水下、空中的軍事行動頻率，強化在南海地區的實力。
除此之外，2020年美軍艦共穿越台海13次，美軍雙航母航行任務還與中國解放軍西沙軍演、台灣漢光演習在時間上重疊，凸顯美國對台海地區的重視。