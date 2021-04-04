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太魯閣號事故捐款　金管會：至月底免收手續費

中央社

2021-04-04 14:34:12

台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮清水隧道發生出軌事故釀重大傷亡，3日清晨進行列車吊掛作業。中央社記者吳家昇攝　110年4月3日
▲台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮清水隧道發生出軌事故釀重大傷亡，3日清晨進行列車吊掛作業。中央社記者吳家昇攝　110年4月3日
（中央社記者謝方娪台北4日電）台鐵408車次太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，金管會表示，民眾若以跨行匯款、網銀轉帳、ATM轉帳、全國性繳費（稅）平台、台灣Pay轉帳及郵政劃撥6種管道捐款，至本月30日免收跨行交易手續費。

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金管會指出，目前已知有39名身故者為保險公司保戶，產壽險公會估人身保險總賠付金額逾新台幣1.4億元；傷者理賠金額待治療後才能確定。

金融監督管理委員會表示，此次事故由國泰世紀產物保險主簽鐵路旅客運送責任保險，保險契約責任每一人死亡新台幣250萬元、重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額逾1.5億元。

涉案工程車由明台產物保險承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元、失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1億元。

金管會表示，截至目前，產險公司查到傷亡名單中有3位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾5000萬元，其餘正持續確認中。

至於人身保險部分，本次事故身故者已知39名為保險公司保戶，其餘尚待進一步確認，目前經產、壽險公會彙整，預估總賠付金額超過1.4億元。

至於本次事故受傷者有139位為保險公司保戶，尚待後續治療，才能進一步確定理賠金額。

金管會表示，第一時間已責成保險公司主動關懷並協助受災保戶，目前保險公司除主動查找保戶及協助保險理賠，也提出快速理賠、保費緩繳等相關服務措施。

若保戶或家屬對保險理賠及服務事項有疑問，金管會表示，可向國泰世紀產物（0800-212-880）、明台產物（0800-070-889）或投保的保險公司洽詢。

此外，金管會宣布，銀行公會、財金公司以及全體銀行業為此事故共盡心力，自本月2日起至30日止，對於各界愛心捐款，相關交易免收手續費。

金管會指出，民眾若以跨行匯款、網銀轉帳、ATM轉帳、全國性繳費（稅）平台、台灣Pay轉帳及郵政劃撥6種管道捐款，免收跨行交易手續費；其中，網銀、ATM轉帳及全國性繳費（稅）平台此3管道，將採先收、後退費方式辦理。（編輯：張均懋）1100404

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