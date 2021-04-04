曾搶救維冠現場！消防員悲吐心聲：一具具大體送出太沉重

台鐵太魯閣號408車次於清明連假首（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，累計釀成48人死亡、188人輕重傷。憾事發生後消防、醫護人員第一時間趕赴現場支援，接連三天搶救任務不停。而近日就有名曾經歷過支援維冠大樓事件的消防員網友出面，呼籲大眾多關心第一線同仁的身心狀況，「看著一具一具大體送出來，我懂那種感受有多麼沉重」。

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這名消防員昨（3）日在臉書社團《爆廢1公社》PO文，希望眾人能多多關心當天出勤的人員，同時也舉出2018年的普悠瑪事件中，一名疑似罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的消防員因心理壓力走上絕路為例，希望不要再有憾事發生，「

看著一具一具大體送出來，我懂那種感受有多麼承重」。

▲台南市維冠金龍大樓2016年2月因強震倒塌，釀115人死亡，當時全台不少消防人員趕赴現場搶救。（圖／記者陳聖璋翻攝）

原PO也分享自身經歷，期待喚起民眾對於消防醫護人員的支持鼓勵「有坐過救護車的朋友，應該多少有聽到過我們同仁給的心理支持以及鼓勵的話，加油！再忍耐一下，快到醫院了！先放輕鬆，已經沒事了。放心交給我們吧！現在，換大家給我們第一線弟兄們心理支持了！」。

此外，他也向人在花東太魯閣搶救的學長表示，「謝謝你們。遇到大傷真的很辛苦，更別說貼上黑卡（死亡）的一瞬間。全國的朋友還有同仁，內心跟你們一樣承重，在心靈上也都會與你們同在。這次的搜救任務已經完成了。回去好好休息，然後再一起，好好的去掌握明天吧！」。

▲太魯閣意外發生後，北部多縣市的消防員也率隊前往花蓮支援。（圖/新北市府消防局提供）

太魯閣號乘客中也有名年輕男子正在進行消防員受訓，消息傳出後，原PO也向該屆學弟們打氣「另外，我想跟109特的學員說一下。雖然還沒銓敘過，但你們已經是消防員了！失去了同袍，一直都是很傷痛的事情。但是我們必須堅強。因為，這是我們選擇的路」。文章曝光至今湧入超過三萬則留言、按讚，希望透過網路的力量將民眾的感謝傳到第一線辛苦的警消醫護人員心中。（編輯：楊智傑）