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帛琉旅遊泡泡次發團10人成行　另有3商務散客同行

中央社

2021-04-04 14:28:25

帛琉旅遊泡泡次發團4日下午將出發，除了10名團客，另有3名商務散客同機，13人的核酸檢測都是陰性。旅客順利取得核酸檢測陰性報告，開心展示檢測結果。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年4月4日
▲帛琉旅遊泡泡次發團4日下午將出發，除了10名團客，另有3名商務散客同機，13人的核酸檢測都是陰性。旅客順利取得核酸檢測陰性報告，開心展示檢測結果。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年4月4日
（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）帛琉旅遊泡泡次發團今天下午將出發，除了10名團客，另有3名商務散客同機，13人的核酸檢測都是陰性，旅行社業者表示，將增加國人不曾去過的秘境景點，吸引更多旅客報名參與。

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衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝表示，帛琉次發團衛生福利部桃園醫院共採檢13人，結果在上午11時許出爐，13名乘客都是陰性，過程很順利，報告也已交付旅客進行報到作業入關。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，今天搭機的旅客除了10名團客，還有3名散客將搭機前往帛琉，其中1名為自南非經台灣轉機前往帛琉的乘客，但已在台完成14天居家檢疫作業，並申請帛琉入境許可。

在家工作的旅客林小姐表示，與先生及兒子三人出遊的旅費將近新台幣20萬元，由於返台只需自主健康管理，不必居家檢疫較以往方便許多，加上帛琉為零確診更讓人安心，在得知這一團只有10名團員，她更開心的表示「可以包島當島主了」。

kkdays商務拓展經理任詩婷表示，今天有9名旅客加上1名領隊共10人，價格因方案不同從近6萬元至7萬多元不等，為推廣帛琉旅遊泡泡，只要有人報名就會成行，帛琉已針對所有景點進行開放，除前兩團為試辦性質，以當地安排行程為主，後續旅行社將增加國人不曾去過的秘境景點。

桃園國際機場公司表示，帛琉旅遊泡泡旅客需團進團出，由旅行社帶至採檢區進行分批逐團核酸（PCR）檢測，旅客在等待檢驗報告時可在航廈3樓至5樓自由活動與用餐，旅客取得陰性檢驗報告後就可前往航空公司櫃檯辦理報到手續，班機預計在下午1時30分起飛。

中華航空公司表示，今天的班機預計搭載13名旅客，回程班機則搭載首發團100名團客，為促進台帛旅遊泡泡的發展，華航已主動調降機票價格，同時將團客訂位作業金退還旅行社，全力協助旅行業者並進行溝通，合作招攬10日班機團客，若分配團位未達成行率目標，華航跟旅行社將一起承擔風險，分攤一半的機位損失費用。（編輯：張銘坤）1100404

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